تأجيل محاكمة سيدة وعصابتها شرعوا فى قتل أجانب بقصر النيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة عصابة تتزعمها سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما، لجلسة 18 سبتمبر.

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، مصابين بجروح قطعية وطعنية بالجسم.

وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعو قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة مبلغ مالي، هاتفين محمول ولاذا بالفرار.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة والقليوبية.".



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجني عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقي المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.



وفي سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعو قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوماهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة.

وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها السابق.