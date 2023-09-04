الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة سيدة وعصابتها شرعوا فى قتل أجانب بقصر النيل

أرشيفية
أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، اليوم، محاكمة عصابة تتزعمها سيدة شرعوا فى قتل أجنبيين داخل شقتهما بقصر النيل لسرقتهما، لجلسة 18 سبتمبر. 

تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا من شخصين، يحملان جنسية إحدى الدول، مصابين بجروح قطعية وطعنية بالجسم.

وقررا أنهما أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما، فوجئا بحضور 3 أشخاص غير معلومين لديهما وإيهامهما بأنهم جامعو قمامة، وقاموا بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزة أحدهم وسرقة مبلغ مالي، هاتفين محمول ولاذا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، إحدى السيدات و4 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتي "القاهرة والقليوبية.".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بتعرفها على المجني عليهما أثناء قيامها بتوفير شقة للإيجار لهما "محل البلاغ "، واتفقت مع أحد المتهمين على سرقتهما عقب تخديرهما حال تواجدهما بالشقة صحبتهم، وقامت بتسليمه مفتاح الشقة ومصعد العقار، إلا أنها لم تستطيع تنفيذ ذلك وانصرفت فاتفق الأخير مع باقي المتهمين على سرقتهما على أن يقتصر دوره على المراقبة.

وفي سبيل ذلك حضر 3 من المتهمين مدعين أنهم جامعو قمامة، وقاموا بالطرق على الباب والدخول للشقة وحاولوا توثيق المجني عليهما، إلا أنهما قاوماهم فتعدوا عليهما بالضرب باستخدام 2 سلاح أبيض "سكين" تحصلوا عليها من مطبخ الشقة.

وأحدثوا إصابتهما المنوه عنها واستولوا على المسروقات وأيد باقي المتهمين أقوالها، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالي، هاتفين محمول.

وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة قررت حبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات، ومن ثم إحالتهم للمحاكمة الجنائية التي أصدرت قرارها السابق.

محاكمة تشكيل عصابي قصر النيل شرعوا فى قتل قسم شرطة قصر النيل

مواد متعلقة

"حاميها حراميها".. خفير وراء سرقة مدرسة فى مدينة 6 أكتوبر

"جريمة فى الزمالك".. تحقيقات قتل شاب مدمن والده فى منطقة قصر النيل

غدًا.. استكمال محاكمة عصابة سرقة الأجانب في قصر النيل

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 89.04%

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب