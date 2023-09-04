الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الأوقاف: افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع خلال احتفالات أكتوبر المجيدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية.

وخلال اللقاء ناقش وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء ما يتصل بخطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع، الذي تم انتهاء الأعمال به بالمشاركة والتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء، خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بنبق.

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وأكد وزير الأوقاف أنه تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

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وهنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بحصول (4) مساجد على الجودة والاعتماد من الفئة (أ) هي: الصحابة والمصطفى بشرم الشيخ، والروضة بالطور، والهدى بدهب، ومن جانبه أشاد محافظ جنوب سيناء بكل ما يتم في عمارة المساجد مبنى ومعنى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة جنوب سيناء بصفة خاصة.
حضر اللقاء الشيخ إسماعيل الراوي، مستشار محافظ جنوب سيناء للشئون الدينية.

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء افتتاح مسجد الصديق

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