الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير اقتصادى يوضح آليات الدولة لزيادة الإنتاج الصناعى

الإنتاج الصناعي
الإنتاج الصناعي

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن القطاع الصناعي على الخريطة الاقتصادية العالمية هو الرائد لعدد كبير من الاقتصادات، وبناءً على هذا اعتمدت الدولة المصرية مؤخرًا على خطة شاملة لتطوير القطاع الصناعي، مع الإعفاء من كل الضرائب ماعدا ضريبة القيمة المضافة لكل القطاعات التصنيعية.

وأضاف عبدالله، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن القطاعات التصنيعية تضم أكثر من 52 قطاعًا فرعيًا، ولكن تعتمد على سلاسل النتاج الصناعي، والهدف الأساسي هو تزويد مساهمة القطاع الصناعي للناتج المحلي الإجمالي، ونأخذ في الاعتبار أدوات الابتكار ونعتمد على أحدث خطوط الإنتاج.

 

القطاع الصناعي على الخريطة الاقتصادية العالمية هو الرائد

وشدد الخبير الاقتصادي على أن الهدف الأساسي هو وجود إنتاج كبير ووفرة في الإنتاج المحلي، ليتم تصديره للدول الخارجية، وهذا يعزز من عدد المؤشرات الاقتصادية ويُحدث طفرة في مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، وهذا الذي تستهدفه الدولة المصرية.

 

 

الدكتور فرج عبدالله خبير اقتصادي الإنتاج الصناعي الدولة المصرية الرقابة على القطاع الصناعي والتجاري

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