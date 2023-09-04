إصابة طفل سقط من شرفة منزله أثناء لهوه بالفيوم

تعرض صبي في العقد الأول من العمر لإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، إثر سقوطه من شرفة منزله بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإسعافه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إخطار من مركز شرطة الفيوم

كانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارا من مركز شرطة الفيوم، بورد إشارة من مستشفى التأمين الصحي، مفادها وصول صبي، مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ.

أسرة الطفل: سقط من شرفة المنزل أثناء اللهو

وبالفحص تبين وجود صبي يدعى م . ح يبلغ من العمر 8 سنوات مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسد ، وبعمل التحريات وبسؤال أسرة الطفل تبين أنه سقط من شرفة المنزل أثناء اللهو، ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيقات، والتي أمرت باستدعاء أسرة الطفل والاستماع إلى أقوالهم، كما استمعت إلى شهادة الأم، لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بمركز شرطة المنزلة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتشال جثمان شخص مجهول الهوية بالفيوم

وكانت قد تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الفيوم، من انتشال جثمان شخص مجهول الهوية، عُثر عليه طافيًا في مياه ترعة بحر سنورس التابعة لمركز سنورس بالفيوم ، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سنورس العام تحت تصرف النيابة العامة، ويكثف ضباط المباحث من جهودهم لكشف هوية الغريق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة سنورس، بالعثور على جثة طافية بمياه ترعة بحر سنورس، بدائرة المركز.

وانتقل ضباط مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري وسيارة الإسعاف لمكان البلاغ، وتم انتشال الجثمان، وتبين عدم وجود أي أوراق أو بطاقة شخصية تدل على هويته، ويرجح أن يكون قد جرفه التيار من منطقة أخرى.