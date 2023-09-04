الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقى بالقاهرة سبل تعزيز التعاون بين البلدين

وزير الإسكان يبحث
وزير الإسكان يبحث مع السفير العراقى

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى مكتبه بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين، ودور شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية المتنوعة بالعراق.


وعبّر الدكتور عاصم الجزار عن تقديره للسفير العراقي بالقاهرة، وللحكومة العراقية، مؤكدًا أن هناك توجيهات دائمة من القيادة السياسية المصرية بتقديم كل الدعم الممكن، لدولة العراق الشقيق، فى تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة، خاصة مشروعات البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، وستقوم وزارة الإسكان بإعداد قائمة بشركات المقاولات المصرية، القادرة على تنفيذ المشروعات لأشقائنا بدولة العراق.


كما أكد وزير الإسكان أن الدولة المصرية تمد أياديها للتعاون المشترك مع أشقائنا العراقيين، ونقل خبراتنا إليهم، وشركات المقاولات المصرية أصبحت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات المختلفة بأعلى جودة، وفى أسرع وقت ممكن، موضحًا أن هناك بالفعل العديد من شركات المقاولات المصرية العاملة بنجاح فى تنفيذ مشروعات تنمية عمرانية بدولة العراق، وهو ما شاهدته خلال زياتى الأخيرة للعراق الشقيق.


وأوضح الوزير أن وزارة الإسكان تتابع بشكل منتظم سير العمل بالمشروعات التى تنفذها شركة المقاولون العرب لصالح أشقائنا العرب والأفارقة، وذلك للاطمئنان على معدلات التنفيذ، وتحقيق المصلحة الوطنية للدولة صاحبة المشروع، كما أن الشركة تعمل على تأهيل الكوادر الوطنية، وتدريبها فى مواقع العمل، من أجل نقل الخبرات، وتكوين كوادر قادرة على مواصلة مسيرة التنمية فى بلادهم، تحقيقًا لمسئوليتها المجتمعية، مشيرًا إلى مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريرى" الكهرومائية على نهر روفيجى بتنزانيا، الذى ينفذه التحالف المصرى لشركتى "المقاولون العرب- السويدى إليكتريك"، ويحظى برعاية ومتابعة دائمة، ليس من الوزارة فقط، بل من القيادة السياسية المصرية، وبطبيعة الحال فإن العراق الشقيق يحظى بالدعم والاهتمام المصرى فى مختلف المجالات.


من جانبه، نقل السفير أحمد نايف الدليمي، سفير العراق بالقاهرة، تحيات وزير الإسكان العراقى، للدكتور عاصم الجزار، مهنئًا مصر بالإنجازات التى حققتها فى التنمية العمرانية الشاملة، وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة، ومعربًا عن أمل دولة العراق فى نقل التجربة العمرانية المصرية الناجحة، والاستفادة من خبراتها، حيث تؤكد توجيهات دولة رئيس الوزراء العراقى، على تعميق التعاون بين البلدين فى مجال التنمية العمرانية، للاستفادة من التجربة المصرية، وبما يلبى احتياجات العراق فى هذه المرحلة.


وشدد سفير العراق بالقاهرة على أهمية مساهمة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ المشروعات التنموية بالعراق، ولا سيما إنشاء المستشفيات، مشيدًا بالزيارة الناجحة التى قام بها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان المصري، مؤخرًا للعراق، واطلاعه على المشروعات القائمة، والتحديات التى يتم التعامل معها، وسبل مواجهتها والتغلب عليها.


واتفق الطرفان على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون، ومساهمة شركات المقاولات المصرية، فى تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية، والبنية الأساسية، لتلبية احتياجات أشقائنا فى العراق.
 

عاصم الجزار العاصمة الإدارية الجديدة شركات المقاولات المصرية العراق المشروعات التنموية المقاولات

مواد متعلقة

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

ومنين نجيب ريحانى تانى؟.. وقائع موت رجل مهم... جدًااا

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

«الدستور» فى زيارة لـ«رهبان الصحراء».. منفى اختيارى لأجل «الرب» ونجدة الضائعين (معايشة)

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

"عهد الخير والنماء".. المصريون يحتفلون بالذكرى التاسعة لتنصيب الرئيس السيسى

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

اعترافات المتهم بقتل خادمة: "سرقتنى وكنت باخد حقى منها"

منح الإذن لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالمصرية

منح الإذن لـ21 مواطنًا للتجنس بالجنسيات الأجنبية والتنازل عن المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب