الأرثوذكسية تحتفل بذكرى البطاركة العظام إبراهيم واسحق ويعقوب

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بذكرى البطاركة العظام ابراهيم واسحق ويعقوب.

وبهذه المناسبة نشر سنكسار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الذي يتطلب علي مسامع الأقباط يوميا في كل قداس الهي بكافة الكنئس بمصر والمهجر نشرة تعريفية عن يعقوب اب الاسباط ونبي الله وأبو البطاركة والاباء بحسب ما تلقبه الكنيسة.

من هو أب الأسباط يعقوب؟

وجاء بها أنه أب الأسباط يعقوب فقد دعاه الله إسرائيل كان أخوه عيسو يبغضه لأنه أخذ بركه أبيه ولهذا خاف منه ومضي إلى لابان خاله ورعي له غنمه سبع سنين فزوجه ابنته ليئة ثم رعي الغنم سبع سنين أخري فزوجه ابنته الثانية راحيل وكان إذا قال له خاله : " أن أجرتك كل الغنم الرقطاء ولدت الغنم رقطاء " وإذا قال له : " أن آجرتك كل الغنم المخططة ولدت الغنم مخططة "وقد أغناه الله جدا وعاد بامرأتيه ليئة وراحيل ورزقه الله اثني عشر أبنا ورأي الله وجها لوجه وصارعه حتى طلوع الفجر

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ودعاه الله إسرائيل وقد قاسي أحزانا وشدائد كثيرة مثل بيع ابنه يوسف كعبد للمصريين وفقده بصره وحدوث الغلاء الشديد وغير ذلك كما جاء بالكتاب المقدس ثم صار أبنه يوسف وزيرا لملك مصر وسعي حتى أحضره إليه فأقام بمصر سبع عشرة سنة ولما دنت أيام وفاته استدعي بنيه الأثنى عشر وباركهم وخص يهوذا بالملك وقال : أن السيد المسيح سيظهر من نسله وبعد ما بلغ عمره مائة وسبعا وأربعين سنة تنيح بسلام بعد أن أوصي أن يدفن في مقبرة آبائه وحمله يوسف علي مركبة فرعون وأتي به إلى أرض كنعان حيث دفن مع آبائه

يشار إلي أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تذكر البطاركة الثلاث في لحن تين ايوه انثوك قائلة لا تنسي يارب العهد الذي قطعته مع آباءنا إبراهيم واسحق ويعقوب اسرائيل قديسك