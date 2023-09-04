الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع مدرس بحادث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة بخارية بسوهاج

جثة
جثة

لقى مدرس مصرعه بحادث تصادم بسوهاج، حيث تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج يفيد وجود حادث تصادم ومتوفـي بمدينة ناصردائرة قسم ثان سوهاج.

إنتقال فريق البحث الجنائي 

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أن طرفـي الحادث كلاً من السيارة  ميكروباص و قيادة المدعو  صابر ع ن ش، سن 34 عاما سائق  ومقيم  دائرة مركز أخميم و الدراجة البخارية قيادة المدعو “معروف. ع. ه. ا”، 50 عاما، مدرس ومقيم بناحية دائرة مركز أخميم.

تفاصيل الواقعة 

ووقع الحادث نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة وإصطدامها من الخلف بالدراجة البخارية و نجم عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وبسؤال  قائد السيارة والمدعو  “ضاحي. ع. ه. ا” 44 عاما صاحب شركة ومقيم بذات الناحية شقيق المتوفـي، أفادا  بمضمون ما تقدم ونفي الأخير الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تحرير محضر مدرس تصادم أمن سوهاج مساعد وزير الداخلية البحث الجنائي

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