الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسقاط مسيرتين أوكرانيتين فى مقاطعة كورسك

إسقاط طائرة مسيرة
إسقاط طائرة مسيرة

أعلن حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، أن أنظمة الحرب الإلكترونية الروسية رصدت وأسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين في منطقتي ريلسكي وسودجانسكي بالمقاطعة.

وكتب ستاروفويت على قناته في "تليجرام": "تم رصد وتحييد طائرتين مسيرتين في المناطق الحدودية للمقاطعة: بالقرب من بلدة كوزينو في منطقة ريلسكي، وليس بعيدا عن قرية غورنال في سودجانسكي".

وأضاف: "تم اكتشاف المسيرتين الأوكرانيتين باستخدام أنظمة الحرب الإلكترونية وتم إسقاطهما بواسطة بأسلحة مضادة للطائرات المسيرة. ولم تقع إصابات أو أضرار".

وقال إن القوات الأوكرانية أطلقت النار أيضا على بلدة تيتكينو في منطقة غلوشكوفسكي ثلاث مرات، ولم يسجل وقوع إصابات أو أضرار.

أوكرانيا تعلن عن اتفاق لتدريب طياريها فى فرنسا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم "اتفاقا مهما جدا حول تدريب طيارينا في فرنسا"، خلال محادثة مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد.

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي المصور: "تحالفنا من المقاتلات الحديثة يصير أقوى".

ولم يستطرد الرئيس الأوكراني حول نوع التدريب الذي سيجرى.

ولا تملك فرنسا طائرات "إف 16" المقاتلة التي تعهدت الدنمارك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا، لكن لديها مقاتلات "رافال" و"ميراج 2000" من الجيل السابق.

المساعدة في حماية أوديسا

وقال زيلينسكي إنه وماكرون بحثا أيضا ما بوسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أوديسا، المدينة والمنطقة الأوكرانية الحيوية في تصدير الحبوب، لكنه لم يخض في تفاصيل.

والشهر الماضي أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أنها ستزيد دعمها العسكري لأوكرانيا، خصوصا في مجال الدفاع الجوي.

روسيا إسقاط مسيرة روسية أوكرانيا

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