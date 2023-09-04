الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المكتب السياسى لطالبان: المعلومات حول اعتقال كرزاى فى أفغانستان "شائعات"

الرئيس الأفغاني السابق
الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي

أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة طالبان في قطر، سهيل شاهين، بأنه لا يملك معلومات عن احتمال اعتقال الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، مشيرا إلى أنه هذه الأنباء قد تكون شائعات.

 

وقال شاهين تعليقا على التقارير التي تفيد بأن كرزاي قد يكون معتقلا من قبل السلطات الأفغانية الحالية: "ليس لدي أي معلومات حول هذا الأمر، قد تكون شائعات".

 

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، الحكومة المؤقتة في البلاد، التي شكلتها حركة طالبان، إلى رفع الحظر المفروض على التعليم والعمل في المنظمات غير الحكومية للنساء.

 

وحامد كرزاي هو رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية منذ 22 ديسمبر 2001 إلى أن خلفه أشرف غني في 29 سبتمبر 2014، وانتخب رئيسا للبلاد في عام 2004 بعد حصوله على 55% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أفغانستان، ونجى من محاولة اغتيال فاشلة في العاصمة الأفغانية كابل في يوم الأحد 27 أبريل.

 

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