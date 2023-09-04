الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تقدم 500 ألف إسترلينى لدعم الاستعداد لمواجهة الكوارث فى بنجلاديش

الكوارث فى بنجلاديش
الكوارث فى بنجلاديش

تقدم المملكة المتحدة 500 ألف جنيه إسترليني لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدعم الاستعداد لمواجهة الكوارث والاستجابة لها والتعافي منها في بنجلاديش.


وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ستساعد هذه الأموال في تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من حكومة بنجلاديش والجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قبل وأثناء وبعد وقوع الكوارث. كما ستضمن وصول هذه المساعدة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وتزويدهم بإمدادات الإغاثة الأساسية.


وعلاوة على ذلك، سيساعد البرنامج حكومة بنجلاديش في تطوير تقييم جديد للمخاطر وخطة طوارئ للزلازل، فضلا عن توسيع عملها بشأن الإجراءات الاستباقية وأنظمة الإنذار المبكر لمساعدة المواطنين في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية حياتهم قبل وقوع الكوارث.


وقال القائم بأعمال المفوض السامي البريطاني في بنجلاديش، مات كانيل، إن "الفيضانات المدمرة التي شهدتها سيلهيت العام الماضي ومقاطعة شيتاجونج هذا العام تظهر نقاط ضعف بنجلاديش في مواجهة آثار تغير المناخ".

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

بايدن: أشعر بخيبة أمل لغياب الرئيس الصينى عن قمة الـ20

أوكرانيا تعلن عن اتفاق لتدريب طياريها فى فرنسا

نتائج مباريات الجولة الرابعة فى الدورى الإنجليزى 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب