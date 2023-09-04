بريطانيا تقدم 500 ألف إسترلينى لدعم الاستعداد لمواجهة الكوارث فى بنجلاديش

تقدم المملكة المتحدة 500 ألف جنيه إسترليني لمكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة لدعم الاستعداد لمواجهة الكوارث والاستجابة لها والتعافي منها في بنجلاديش.



وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، ستساعد هذه الأموال في تنسيق المساعدات الإنسانية المقدمة من حكومة بنجلاديش والجهات المانحة والأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية قبل وأثناء وبعد وقوع الكوارث. كما ستضمن وصول هذه المساعدة إلى الأشخاص الأكثر ضعفا وتزويدهم بإمدادات الإغاثة الأساسية.



وعلاوة على ذلك، سيساعد البرنامج حكومة بنجلاديش في تطوير تقييم جديد للمخاطر وخطة طوارئ للزلازل، فضلا عن توسيع عملها بشأن الإجراءات الاستباقية وأنظمة الإنذار المبكر لمساعدة المواطنين في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية حياتهم قبل وقوع الكوارث.



وقال القائم بأعمال المفوض السامي البريطاني في بنجلاديش، مات كانيل، إن "الفيضانات المدمرة التي شهدتها سيلهيت العام الماضي ومقاطعة شيتاجونج هذا العام تظهر نقاط ضعف بنجلاديش في مواجهة آثار تغير المناخ".