الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

باحث في العلاقات الدولية: طائرات f16 ستصل أوكرانيا مارس المقبل

طائرات f16
طائرات f16

قال قسطنين جريدين، الباحث في العلاقات الدولية، إن استقبال أوكرانيا لطائرات f16 سيكون له أثر كبير من الطائرات المسيرة.

وأضاف جريدين، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يتم تدريب الطيارين الأوكران لآن في بعض الدول الحلفاء، وعليها ستأتي وتبدأ في القتال في شهر مارس من العام المقبل، مؤكدًا أن هناك تطورات ستتحقق ميدانيًا بسبب تقدم القوات الأوكرانية باستخدام القذائف والطائرات المسيرة.

أوكرانيا تبحث عن نقاط الضعف في روسيا

تابع أنه يوجد الكثير من الأسلحة تستخدمها أوكرانيا الأن وتحقق نجاحات، لكن موسكو عاصمة روسيا، يوجد تمركز لمضادات الدفاع الجوي لوجود الكثير من المنشآت العسكرية فيها، مشيرًا إلى أن روسيا لديها مساحات واسعة ولا تستطيع أن تغطيها وأوكرانيا تبحث عن نقاط الضعف خاصة التي تتركز فيها المنشآت العسكرية.

العلاقات الدولية طائرات F16 شهر مارس العام المقبل القوات الأوكرانية نقاط الضعف روسيا

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