سحر الجعارة عن فيديوهات الرقص في حفلات التخرج: من حق الطلبة تفرح

استنكرت الكاتبة سحر الجعارة حملة الهجوم على فيديوهات الرقص في حفلة التخرج قائلة إن الشعب المصري يحترف البهجة في الأفراح الشعبية واللجان الانتخابية، وعند النجاح، ومن حق الطلبة تفرح.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إنها فوجئت بفاشونيست يهاجم الفتيات لأنها رقصت وعبرت عن فرحتها: "فنان مهتم بالموضة زعلان إن البنات بترقص، وده اللي خلاني كتبت إن بنات فرحانة في جامعة يفترض فيها مسرح وفرقة رقص وتمثيل، ليس جريمة أنهن رقصن، إنما الجريمة في اللي أعصابه تعبانة وبيستثار من شعر المرأة أو دلعها أو فستان فنانة في مهرجان".

سحر الجعارة: الرقص لم يحدث داخل الجامعة

ولفتت إلى أن الرقص لم يحدث داخل الجامعة، معظم البنات محجبات، ولم يكن فيه ابتذال، إلا أن السوشيال تضخم كل شئ، مردفة:"البنات رقصوا عشان ناجحين في حفلة خاصة في قاعة خارج الحرم الجامعي، على نفس الأغنيات التي نسمعها في الأفراح، وفي السيارات وعلى البلاج وفي حفلات الساحل".

أما عن ذوق الطلاب في اختيار الأغاني قالت الجعارة: "هذا نفس الجيل الذي لا يقرأ، ليس لديه اهتمامات عامة، قدوته نجم سينمائي، وليس زعيم سياسي، جيل الجامعة عنده مشكلة في الثقافة، وهذا الأمر يجب فصله عن الاستمتاع بالرقص".