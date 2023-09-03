الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«الداودي» يشهد افتتاح سينما الأطفال بمكتبة قنا العامة

محافظة قنا
محافظة قنا

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اليوم الأحد، نشاط سينما الأطفال بقاعة السيمنار بمكتبة مصر العامة بقنا، وهو أحد أهم الأنشطة الثقافية داخل المكتبة، ويهدف إلى تنمية مهارات الطفل من خلال تقديم عروض لأفلام الكرتون والافلام الوثائقية والتاريخية والاجتماعية.

وانطلقت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم الأنيميشن المدبلج باللهجة المصرية "A Bug's Life" حياة حشرة"، بحضور كل من الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والدكتور احمد امان منسق عام مكتبات مصر العامة الاقليمية، والدكتورة هدى السعدى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، والعميد طارق لطفى رئيس مركز ومدينة قنا، والدكتور سيد عباس مدير عام مكتبة مصر العامة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.  

وقال محافظ قنا، إن سينما الطفل تعمل يومي الأحد والخميس من كل أسبوع، بداية من الساعة الـ7 مساءا، وبسعر رمزي 5 جنيهات، وتستهدف الأطفال من سن 3 إلى 18 عاماً، كما يتم تقسيم الفئات العمرية وفق الأفلام المعروضة، كما يتم توفير مترجمي لغة الإشارة لمساعدة الأطفال ذوى الهمم من "الصم وضعاف السمع"، لافتا ان الأفلام التي سيتم عرضها ضمن نشاط سينما الاطفال، تتضمن العديد من المعارف الاجتماعية والتاريخية التى تهدف إلى تنمية السلوك الإيجابى لدى الأطفال، خاصة وأن نشاط سينما الكرتون يتميز بجاذبيته وتأثيره الكبير على الطفل فى المراحل العمرية المبكرة.

والتقى “الداودى” بعدد من اولياء أمور الاطفال واستمع الى مقترحاتهم لتطوير المكتبة، ووعدهم بزيادة عدد الانشطة الثقافية والفنية والتعليمية والرياضية المثيرة التى تهدف الى استقطاب الاطفال ليصبحوا رواد دائمين للمكتبة لتعزيز ميولهم القرائية.

وأكد “الداودي” أن مكتبة مصر العامة بقنا، تمثل صرح ثقافي كبير، يُتيح للباحثين سرعة الحصول على الكتب مما يساعد علي نشر ثقافة القراءة بين مختلف شرائح المجتمع، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ببناء الإنسان وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي باستراتيجية مصر 2030 والتي تضمنت تقليص الفجوة بين عدد المكتبات العامة وعدد السكان.

جدير بالذكر أن المكتبة تقع على مساحة 800 متر مربع من إجمالي مساحة 4400 متر مربع، وتتكون من 5 طوابق ، تضم ( مكتبة رقمية – نادى لتكنولوجيا المعلومات – برامج تدريبية للكوادر الفنية – قاعات حاسب آلي - قاعات قراءة - قاعات تدريب - مزودة بنظام إنترنت " واي فاي"، بتكلفة إجمالية 67 مليون جنيه، وتشمل المكتبة على 14 ألف كتاب في مختلف العلوم الدينية والتطبيقية.

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