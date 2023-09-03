هشام خرما يختتم حفله بمهرجان القلعة الدولى بمقطوعة لهانى شنودة

انتهى، مساء الأحد، حفل المؤلف الموسيقي هشام خرما المقام ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وحرص خرما على إنهاء الحفل بمقطوعة موسيقية للموسيقار هاني شنودة الذي وجه له الشكر والتقدير، وتحية خاصة أمام الجمهور وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وقدم المؤلف الموسيقى وعازف البيانو هشام خرما خلال الحفل مجموعة من مؤلفاته الموسيقية الخاصة منها اندلس، فيرست ڤواياچ، كون، هوب، ڤالي اوف ذا كينجز، الحكاية، كويست، الايمان والعصر، مراكش، البداية، اليقين، الغروب، لوست والنهاية.

وتصعد بعد قليل المطربة التونسية غالية بن على بعدد من أعمالها الخاصة، إضافة الى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها.