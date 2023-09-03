«حياة كريمة» توزع الأدوات والحقائب المدرسية على أطفال القرى

كعادتها، حرصت مبادرة «حياة كريمة»، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مساندة الطلاب وأولياء الأمور بتوفير وتوزيع جميع المستلزمات المدرسية، استعدادًا للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

تتضمن المستلزمات التى يجرى توفيرها الكشاكيل والكراسات والأقلام والحقائب المدرسية وزجاجات المياه والزى المدرسى، وغيرها من الأدوات التى يحتاجها الطلاب.

وجهزت المبادرة كميات كبيرة من الأدوات المدرسية، لتوزيعها على المواطنين فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، وسيبدأ العمل بمركز أبوالنمرس التابع لمحافظة الجيزة.

«الدستور» تحدثت مع بعض المتطوعين فى «حياة كريمة»، لمعرفة كيفية الاستعداد لموسم المدارس، عبر تقديم المستلزمات المدرسية مجانًا للفقراء.

يقول أحمد عبدالكريم، أحد المتطوعين فى صفوف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بمحافظة الجيزة، إن مشاركته فى توزيع الأدوات المدرسية على الطلاب فى القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، جعلته يشعر بالسعادة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية كفلت لكل طالب حقيبة مدرسية وعددًا من الأقلام والكراريس والكشاكيل على حسب السنة الدراسية التى يلتحق بها.

وأوضح «عبدالكريم» أن الخامات المستخدمة فى صناعة المستلزمات عالية الجودة، لافتًا إلى أنه يحب رؤية الأطفال سعداء بهدايا الدولة لهم.

وذكر أن المبادرة ستبدأ فى توزيع المستلزمات المدرسية قريبًا، مؤكدًا أنه ينتظر الأمر بفارغ الصبر؛ لأنه يشعر بالسعادة، ويحب رؤية فرحة الأسر الفقيرة.

وذكر سعيد محمد، أحد المتطوعين فى صفوف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى محافظة الجيزة، أن شباب المبادرة يستعدون، حاليًا، للعمل الخاص بالعام الدراسى الجديد، عقب إعلان وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى، عن بدء العام الدراسى فى نهاية سبتمبر الجارى، الأمر الذى جعل «حياة كريمة» تتحمل العبء بدلًا من المواطنين والأسر الفقيرة، لتقدم لهم الأدوات المدرسية بشكل مجانى.

وتابع «محمد»: «المبادرة الرئاسية تعمل من أجل توفير الأدوات المدرسية للأهالى فى القرى الفقيرة والنائية بمحافظة الجيزة، وتقدم الحقائب المدرسية والكشاكيل والكراريس والأقلام والبرايات دون أى مقابل مادى، وذلك من أجل تخفيف العبء عن الأسر التى لا تستطيع أن تشترى هذه المنتجات من المتاجر والأسواق بسبب جشع التجار، الذى يجعلهم يرفعون الأسعار بشكل مبالغ فيه». وأشار إلى أن البداية ستكون بمركز أبوالنمرس فى محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الأهالى سيفرحون كثيرًا بهذه الأدوات التى سوف تجعل أبناءهم يشعرون بأنهم لا ينقصهم شىء، ولا يوجد أى اختلاف بين الحقائب والأدوات التى توزعها «حياة كريمة» والأخرى الموجودة فى الأسواق.

وأكد كريم أحمد، أحد المتطوعين فى صفوف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فى محافظة الجيزة، أنه سعيد جدًا لكونه أحد المشاركين فى تجهيز الأدوات المدرسية، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين تحت لواء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تسهم فى رفع العبء عن كاهل المواطن البسيط وتعاونه فى تحمل ضغوط الحياة وأزماتها.

وأوضح «أحمد» أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل باجتهاد من أجل توفير كل مستلزمات الحياة للأهالى فى ريف وصعيد مصر، خاصة للأسر المستحقة للدعم. وتابع: «تحاول المبادرة فى كل المواسم والأعياد والمناسبات أن توفر كل احتياجات الأسرة البسيطة، مثل الكشاكيل والكراسات والأقلام وزجاجات المياه».