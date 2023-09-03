بعد اكتشاف السر.. باحث في التاريخ: ألمانيا تفكر في إعادة إنتاج "عطر الخلود"

كشف عماد مهدي، الباحث المتخصص في الحضارة المصرية القديمة، تفاصيل اكتشاف عطر الخلود الفرعوني داخل مقبرة مصرية قديمة بعد 3500 عام، مؤكدا أن العطر يسمى "عطر الخلود" وُجد داخل إحدى مقابر سيدة تسمى “سينتناي” التي كانت الممرضة الملكية للبلاط الفرعوني.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن عطر الخلود عبارة عن زيوت كان يستخدمها القدماء بعملية التحنيط، لافتًا إلى أن الأواني التي توجد بها ترجع إلى أبناء حورس الأربعة، موجودين بكل المقابر الفرعونية، ويتغير شكل الأواني حسب أهيمة المدفون بالقبر من خشب، ذهب، زجاج.

مما يتكون عطر الخلود؟

وتابع "العطر يدخل به شمع لعسل ودهون حيوانية، بالإضافة إلى النباتات العطرية"، موضحا أنه يتيمز برائحته المتميزة، لأن الفراعنة كانوا يهتمون بالعالم الآخر بكل ما يخصه.

وحول اهتمام ألمانيا، بـ"عطر الخلود" أكد أن الألمان يحاولون إعادة تصنيع هذا العطر مرة أخرى، وطرحه بالأسواق بنفس الإسم، مشددا على ضرورة أن نكون نحن من نصنع هذا العطر نظرا لتميز المصريين في ذلك المجال.