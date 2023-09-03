الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، إنه يريد ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباك عنيف في تل أبيب على الفور وأمر بوضع خطة لترحيل جميع المهاجرين الأفارقة من البلاد.

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من الاحتجاجات التي قامت بها مجموعات متنافسة من الإريتريين في جنوب تل أبيب والتي خلفت عشرات الجرحى، بحسب وكالة اسوشيتد برس.

وقالت الوكالة الأمريكية، إن المهاجرين الإريتريين، من مؤيدي ومعارضي الحكومة الإريترية، خشب البناء وقطع المعدن والصخور، وحطموا واجهات المتاجر وسيارات الشرطة.

الشرطة الإسرائيلية تواجه المظاهرات

وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص الحي بينما حاول ضباط يمتطون الجياد السيطرة على المتظاهرين.

وأعادت أعمال العنف التي وقعت يوم السبت، إلى الواجهة قضية المهاجرين، التي قسمت إسرائيل منذ فترة طويلة.

ويأتي ظهورها من جديد في الوقت الذي تشهد فيه إسرائيل انقساما بشأن خطة نتنياهو للإصلاح القضائي ، ويشير المؤيدون إلى قضية المهاجرين كسبب لضرورة كبح جماح المحاكم، قائلين إنها تقف في طريق طرد المهاجرين.

وقال نتنياهو في اجتماع وزاري خاص تم عقده للتعامل مع آثار أعمال العنف: “نريد إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، بما في ذلك الترحيل الفوري لأولئك الذين شاركوا”. وطلب من الوزراء أن يقدموا له خططًا "لإزالة جميع المتسللين غير الشرعيين الآخرين"، وأشار في تصريحاته إلى أن المحكمة العليا ألغت بعض الإجراءات التي تهدف إلى إجبار المهاجرين على المغادرة.

بموجب القانون الدولي، لا يمكن لإسرائيل أن تعيد المهاجرين قسراً إلى بلد قد تتعرض فيه حياتهم أو حريتهم للخطر.

وقال نتنياهو يوم الأحد، إنه لا يعتقد أن ترحيل أنصار الحكومة الإريترية سيكون مشكلة.

ويعيش في إسرائيل نحو 25 ألف مهاجر أفريقي ، معظمهم من السودان وإريتريا، ويقولون إنهم فروا من الصراع أو القمع. وتعترف إسرائيل بعدد قليل للغاية من طالبي اللجوء، وتعتبرهم بأغلبية ساحقة مهاجرين اقتصاديين، وتقول إنها ليس لديها أي التزام قانوني بالاحتفاظ بهم.

وقد جربت البلاد مجموعة متنوعة من التكتيكات لإجبارهم على الخروج، بما في ذلك إرسال البعض إلى سجن بعيد، أو احتجاز جزء من أجورهم حتى بعد موافقتهم على مغادرة البلاد، أو تقديم مدفوعات نقدية لأولئك الذين يوافقون على الانتقال إلى بلد آخر، في مكان ما. أفريقيا. ويتهم منتقدون الحكومة بمحاولة إجبار المهاجرين على المغادرة.
 

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