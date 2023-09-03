رئيس حزب الأحرار يؤكد ضرورة إيجاد سبل جديدة لدعم الأحزاب ماليا

قال طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إننا ناقشنا قانون الأحزاب السياسية وضرورة تشكيل لجنة شئون الأحزاب السياسية، خلال جلسة مناقشة قانون الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي في الحوار الوطني.

وأضاف درويش في تصريح خاص لـ"الدستور" أن وجه نظرهم تنحصر في ضرورة الإبقاء على لجنة شئون الأحزاب بتشكيلها القضائي لأنه ليس لديه مؤثرات خارجية، فهناك أشخاص تعمل لإعلاء القانون وسيادية الدستور لأن العمل السياسي يحتاج للحيادية والعدالة دون وجود مؤثرات خارجية.

وأكد أن مطالبهم أن تبقى لجنة شئون الأحزاب مثل ما هي عليه، لافتا إلى ضرورة إيجاد سبل جديدة لدعم الأحزاب ماليا، ووجود قوانين تسمح لحل المشكلات داخل الأحزاب والتي جميعها أمور تصب على استقرارها.