الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 120 شجرة مثمرة بعددٍ من قرى زفتى بالغربية

زراعة شجر
زراعة شجر

أعلن المحاسب إبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، عن زراعة 120 شجرة مثمرة وزينة في عدد من قرى المركز إلى جانب المدينة، وذلك ضمن حملات التجميل والتشجير التي تهدف إلى تحسين المظهر الجمالي للمنطقة.

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، والتي تعكس جهود الدولة في تعزيز المساحات الخضراء والاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة، واستجابةً للتحديات التي تواجهها المنطقة في ظل التغيرات المناخية.

وأوضح رئيس المدينة، أن الشجيرات التي تمت زراعتها تشمل أنواعًا مختلفة من الأشجار المثمرة والزينة، مثل الأشجار المثمرة مثل الليمون والبرتقال والتفاح، بالإضافة إلى الأشجار الزينة التي تزين المناظر الطبيعية وتضفي جمالًا على المنطقة.

وتهدف المبادرة إلي تشجع المدينة السكان على المشاركة في جهود الزراعة والحفاظ على البيئة، وأوضح فايد، أن التعاون المجتمعي يلعب دورًا هامًا في تحقيق التغيير الإيجابي وتحسين جودة الحياة في المنطقة.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، وتعكس التزام الحكومة المحلية بتوفير بيئة صحية وجميلة للمواطنين والأجيال القادمة.

زراعة 120 شجرة مثمرة وزينة في مركز ومدينة زفتي مركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة للتنمية المستدامة والحفاظ على البيئة تعزيز الوعي البيئي بين السكان

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