"الأمم المتحدة الاقتصادية" تنظم ورشة عمل حول الإسقاطات السكانية بالبلدان العربية

تنظم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الإسكوا"، غدًا الموافق 4 سبتمبر 2023 ورشة عمل إقليمية حول الإسقاطات السكانية واستخدام ملفات البيانات الجزئية ومعالجة بيانات التعداد للاستخدام العام في الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي في المغرب، وبرنامج تأهيل البيانات الجزئية/ الفردية للاستخدام العام في جامعة مينيسوتا.

وتابعت "الإسكوا" توفر ورشة العمل فرصة لتعزيز قدرات مكاتب الإحصاء الوطنية ونقاط الاتصال المعنية بالسكان والتنمية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في المنطقة العربية على إنتاج إحصاءات رسمية دقيقة لدعم صنع السياسات القائمة على الأدلة، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ورصدها.

الهدف من ورشة العمل

تهدف ورشة العمل إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للإسقاطات السكانية وطرق تطبيقها، و توفير التدريب العملي على تحليل البيانات والنماذج الديموغرافية وتقنيات الإسقاط، بالإضافة إلى تحسين فهم تطبيقات الإسقاطات السكانية في وضع السياسات والتخطيط لها، فضلاً عن تسهيل تبادل المعارف بين المشاركين والاطلاع على كيفية إنشاء ملفات البيانات الجزئية للاستخدام العام.

يذكر أن "الإسكوا" تعقد يومي 5-6 سبتمبر 2023 اجتماعات استشارية لتعزيز الحوار بين ممثلي مختلف الكيانات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني التي تقدم الدعم من الميزانية ومن خارج الميزانية، للإنفاق الاجتماعي في اليمن.

وتهدف الاجتماعات تهدف إلى مناقشة مفهوم مرصد الإنفاق الاجتماعي ومنهجيته وأبعاده ومؤشراته لتكييفه مع السياق اليمني، بالإضافة إلى التشاور مع ممثلي الجهات الحكومية والوكالات الدولية والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بشأن توافر البيانات وآليات تجميعها لمرصد الإنفاق الاجتماعي في اليمن، فضلاً عن مناقشة الاتفاق على المراحل المقبلة.

ما هو مرصد الإنفاق الاجتماعي؟

يساعد مرصد الإنفاق الاجتماعي، الذي أعدته "الإسكوا"، الدول العربية على تقييم كفاءة وفعالية نفقاتها على السياسات الاجتماعية، ويزودها بالمعلومات اللازمة لإعادة تخصيص الموارد للقطاعات الأكثر احتياجًا للتنمية بما يتسق مع أهداف السياسة المالية الكلية، ويعد مرصد الإنفاق الاجتماعي أداة رصد مبتكرة وفعالة لتحسين فهم مشهد النفقات الاجتماعية، وتحديد أولويات السياسات الاجتماعية وأوجه القصور في تخصيص الموارد، بما في ذلك توجيه النفقات إلى افقر السكان وأكثرهم هشاشة، وتحديد أوجه القصور في الإنفاق الاجتماعي وتحسين تخصيص الموارد نحو تحسين أهداف التنمية المستدامة والاستدامة المالية الكلية.