السلطات العراقية ترفع حظر التجوال عن كركوك وتؤكد استقرار الأوضاع

أعلنت السلطات العراقية اليوم الأحد، رفع حظر التجوال الذي فرضته قبل يوم في مدينة كركوك بعد مقتل أربعة أشخاص خلال تظاهرات شهدتها المدينة متعددة العرقيات والواقعة في شمال العراق.

وصرح قائد شرطة كركوك اللواء كاوة غريب لوكالة الأنباء الفرنسية، مؤكداً أن حظر التجول الذي فرضه رئيس الوزراء محمد شياع السوادني مساء السبت تم رفعه، مؤكدا استقرار الأوضاع في عموم المدينة.

تظاهرات كركوك

تشهد مدينة كركوك التي يقطنها عرب وأكراد وتركمان، منذ أمس السبت، تظاهرات تخللتها اشتباكات بين متظاهرين أكراد من جهة والمشاركين في اعتصام من العرب والتركمان من جهة أخرى.

وانتشرت قوات الأمن للفصل بين الجانبين، وأطلقت عيارات ناريّة تحذيرية لتفريق المتظاهرين الأكراد.

فيما بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، الأوضاع في كركوك مع رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافيل طالباني، خلال اتصالات هاتفية.

وقالت وكالة الأنباء العراقي، إن "الاتصالين شهدا تأكيداً مشتركاً على أهمية تفويت الفرصة عن كل محاولات الإساءة إلى الاستقرار والتعايش السلمي الذي تتمتع به مدينة كركوك، وما تم تثبيته بجهود أهلها الكرام بكل أطيافهم، وتضحيات قواتنا المسلحة بمختلف صنوفها وهي تهزم فلول الإرهاب".

لجنة تحقيق مع المتورطين

فيما دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تشكيل لجنة تحقيق، متعهدا في بيان بـمحاسبة المقصرين لينالوا جزاءهم العادل.

وتقع كركوك في منطقة غنية بالنفط، وهي محور نزاع تاريخي بين إقليم كردستان الشمالي والحكومة المركزية. وتصاعد التوتر فيها منذ نحو أسبوع.

واحتشد المتظاهرون الأكراد أمس، في نهاية فترة ما بعد الظهر وحاولوا الوصول إلى المقر، ما أدى إلى تدهور الوضع بشكل سريع.

قالت قوات الأمن والشرطة العراقية، اليوم إن ثلاثة محتجين قتلوا بالرصاص وأصيب 14 آخرون، خلال اشتباكات بين مجموعات عرقية في مدينة كركوك النفطية بشمال العراق اندلعت بعد أيام من التوترات.