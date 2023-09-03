"المهن الموسيقية" تكرم وليد توفيق تقديرًا لمشواره الفنى

ينظّم مجلس نقابة الموسيقيين، برئاسة الفنان مصطفى كامل، غدًا الإثنين، حفل تكريم للفنان وليد توفيق بمقر النقابة.

وقال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين في تصريحات صحفية إن الحفل يقام تكريمًا وتقديرًا لمشوار الفنان الكبير وليد توفيق الفنى، مضيفًا أن وليد توفيق أثرى الحركة الموسيقية والغنائية العربية بأعماله الناجحة.

وأنه من المقرر أن يشارك في حفل التكريم كوكبة من نجوم الموسيقى والغناء، مشيرًا إلى أن نقابة المهن الموسيقية بمصر تكن كل التقدير والاحترام لكل فنان مصري وعربي قدم مشوارًا ساميًا علي المستويين الفني والأخلاقي.

واستعاد الفنان اللبناني وليد توفيق ذكرياته بأعمال جماهيرية حققت شهرة واسعة في مصر والوطن العربي وتغنّى بمحلاها السمرا، سنة وسنتين، أصحاب السعادة، وحدك حبيبي، على كوبري 6 أكتوبر، نقسم القمر، يا عسل، أبوكي مين، إيه العظمة، انزل يا جميل، دقة قلبي الميال، بهية، بحبك يا لبنان وعشقك عذاب.