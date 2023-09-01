الجمعة 01 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل لـ"الدستور": مهرجان العلمين جذب مختلف الجنسيات بتنوع فعالياته

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أشاد المطرب مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية وعضو مجلس أمناء مهرجان العلمين، بردود الأفعال القوية التي حققها مهرجان العلمين "العالم علمين" والذي تستمر فعالياته حتى الآن منذ انطلاقه في شهر يوليو الماضي بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

وقال مصطفى كامل في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مهرجان العلمين استطاع أن يحقق الهدف الرئيسي لإقامته وهو جذب مئات الآلاف من الجمهور لحضور فعاليات المهرجان والترويج لمدينة العلمين الجديدة، وهي أبرز معالم مصر السياحية الجديدة والتي أقيمت بأحدث الإمكانيات والخدمات العالمية.

وأضاف كامل أن التنوع الذي شهده مهرجان العلمين في فعالياته سواء على مستوى الحفلات الغنائية التي ضمت كبار نجوم الغناء من مصر والعالم أو على مستوى الرياضة ساهم بشكل كبير في نجاحه وجذب مختلف الجنسيات من الجمهور لحضور فعالياته.

وتابع مصطفى كامل أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وفرت كافة الإمكانيات التي ساهمت في خروج المهرجان بهذا الشكل اللائق بمصر وفنها الراقي والذي يمتد تاريخه لمئات السنوات وخروجه بصورة نالت استحسان الجمهور المصري والعربي.

مهرجان العلمين في نسخته الأولى

يذكر أن مهرجان العلمين الجديدة يعتبر الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط شهد منذ بداية فعالياته يوم الخميس 13 يوليو الماضي، عددًا كبيرًا من الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية، وتستمر تلك الفعاليات طوال موسم الصيف؛ ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان استقبال مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي العديد من الفعاليات الفنية والرياضية، إلى جانب معارض وعروض ترفيهية فى أول وأكبر وجهة إقليمية سياحية وترفيهية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، حيث تشارك فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة بأحداث المهرجان الرياضية، بالإضافة إلى حفلات غنائية تاريخية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي.

وتقدم مدينة العلمين الجديدة تجربة سياحية شاملة من خلال المنطقة الشاطئية والمنطقة التاريخية والمدينة الثقافية، والتي تعرف بمدينة الفنون، والتي تبنى على مساحة 260 ألف فدان، وتحتوي على أوبرا وقاعات تدريب ومجمع سينمات ومسرح روماني مكشوف للحفلات والعروض الموسيقية مجهز بأحدث تقنيات الصوت، ومجمع استديوهات ومتحف ومكتبة ثقافية، بالإضافة إلى مبنى تنمية المهارات البدوية الموجود في المنطقة للحفاظ على الطابع التراثي لمدينة العلمين.

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