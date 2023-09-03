الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

"الاستعداد للمجيء الثاني" في عظة الأحد على قناة ON

كنيسة
كنيسة

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القس مرقس برتي كاهن كنيسة السيدة العذراء والقديسيْن يوحنا المعمدان وبولس الرسول بمنطقة عين شمس الغربية، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات (ON - dmc - الحياة - cbc)، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الرابع من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "علامات نهاية الزمان" في إنجيل مرقس والأصحاح الثالث عشر، وأشار إلى أهمية الاستعداد للأبدية بالاقتراب من أسرار الكنيسة والمداومة على التوبة والاعتراف والتناول من الأسرار المقدسة، "وَإِنَّمَا نِهَايَةُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِ اقْتَرَبَتْ، فَتَعَقَّلُوا وَاصْحُوا لِلصَّلَوَاتِ" (١ بط ٤: ٧).

كلمة للأب القس مرقس برتي كنيسة السيدة العذراء القديسي ن يوحنا الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة on برنامج عظة الأحد الأسبوعية

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