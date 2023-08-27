الأحد 27 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مناقشة "الانتصار على التجارب" في عظة الأحد على قناة "ON"

كنيسة
كنيسة

أذيعت، صباح اليوم، كلمة للأب القمص كاراس شفيق كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمنطقة دير الملاك البحري بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بحدائق القبة، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية. 


وتناول الأب القمص من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثالث من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "قوة الله في الانتصار على الشيطان" في إنجيل مرقس والأصحاح الثالث.

 وأشار إلى أن الانتصار على تجارب الشيطان يكون بالصلاة والرجاء والتمسك بالوصايا، "وَلكِنْ شُكْرًا للهِ الَّذِي يَقُودُنَا فِي مَوْكِبِ نُصْرَتِهِ فِي الْمَسِيحِ كُلَّ حِينٍ، وَيُظْهِرُ بِنَا رَائِحَةَ مَعْرِفَتِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ" (٢كو ٢: ١٤). 
ويتولّى الكاتب الصحفي أشرف صادق مدير تحرير الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التي يتبادل آباء الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها. 

تفاصيل عظة الأحد الماضية

ناقشت عظة  الأحد الماضي كلمة للأب القس شنودة يونان كاهن كنيسة القديسين مار مرقس ومار لوقا بمنطقة الهضبة الوسطى بالمقطم، عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك في إطار برنامج عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول الأب القس من خلال قراءات قداس اليوم وهو الأحد الثاني من شهر مسرى، وموضوع إنجيله وهو "دعوة لاوي العشار" في إنجيل لوقا والأصحاح الخامس، وأشار إلى أن التبعية للنعمة ستجعلنا نصل للتوبة والنقاوة ومجد القديسين، "الَّذِي يُرِيدُ أَنَّ جَمِيعَ النَّاسِ يَخْلُصُونَ، وَإِلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ يُقْبِلُونَ" (١تي ٢: ٤).

وتشارك الكنائس والإيبارشيات المختلفة في برنامج"عظة الأحد " بهدف الدعم الروحي للأقباط أسبوعياً، من خلال إلقاء عظات روحية متنوعة ، تسعى إلى تقديم خبرات روحية وحياتية .

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عظة الأحد الأسبوعية انجيل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قنوات الشركة المتحدة

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