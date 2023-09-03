ما أبرز ملفات "قمة العشرين" المرتقبة في الهند؟.. خبير اقتصادي يجيب

قال د.جولشان ساشديفا، أستاذ الاقتصاد بجامعة جواهر لال نهرو، إن استضافة الهند لـ مجموعة العشرين في ظل هذه الصراعات التي نعيشها سيجعلها شاملة حسب تصريحات رئيس وزراء الهند.

وأضاف ساشديفا، خلال مداخلة هاتفية دمع برنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استضافة الهند لمجموعة العشرين سيكون لمناقشة العديد من الرؤى، وعدد من الإجراءات الحاسمة، مؤكدًا مناقشة كافة الصراعات الحالية في عالمنا.

مجموعة العشرين فرصة سانحة لإيجاد حلول للصراعات

أوضح أنه هناك الكثير من المسئولين عن جميع الدول والمنظمات التي تضع الكثير من الأسس لتناول الكثير من القضايا، لافتًا إلى أن هناك الكثير من الأولويات داخل هذه القمة، وذلك لاستمرار الصراعات في أوكرانيا وغيرها، فمن الممكن أن تكون تلك القمة فرصة سانحة لإيجاد حلول لتلك الصراعات.

وواصل "سياسة الهند ترغب أن تكون القمة منصة لإيصال صوت الجنوب العالمي، حيث نظمت اللقاءات من المسئولين لمساعدة الدول المشاركة، فالجهود لا تقتصر فقط على دول أعضاء مجموعة العشرين فقط".