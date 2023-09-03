الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الطرق والكبارى: هبوط جزئى محدود فى البلاطة العلوية لكوبرى بنها على النيل

هبوط أرضى
هبوط أرضى

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري عن حدوث هبوط جزئي محدود في البلاطة العلوية لكوبري بنها على النيل بطريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من الإسكندرية إلى القاهرة والذى تم إنشاؤه عام 1992، وأنه على الفور تم الدفع بفرق الصيانة للبدء في الإصلاحات اللازمة، كما تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لعمل التحويلات المرورية اللازمة لضمان سيولة الحركة المرورية في نطاق الكوبري.

شبكة القطار السريع

كان قد تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، مواقع العمل بمشروع الخط الأول من شبكة القطار السريع( العين السخنة/ العلمين/ مطروح)، وذلك في المسافة من منطقة جنوب حلوان عند كوبري المسار لعبور النيل حتى محطة العين السخنة

بدأت الجولة بتفقد  الوزير أعمال إنشاء كوبري جنوب حلوان على النيل من طريق التبين (امتداد كورنيش النيل) إلى طريق القاهرة/أسوان الزراعي بطول 9.100 كم   ثم تفقد الوزير محطة القاهرة بمنطقة حلوان  وتخدم مدينة حلوان ومدينة 15 مايو وكل منطقة جنوب القاهرة، حيث تابع الوزير تنفيذ وتشطيب المحطة ومخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لها حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطة، كما تابع التشطيبات النهائية لمحطة محمد نجيب التي تخدم مناطق القطامية والقاهرة الجديدة ومناطق العمران الجديدة الواقعة جنوب طريق العين السخنة، وكذلك التشطيبات النهائية لمحطة  العاصمة وهي محطة تبادلية مع القطار الكهربائي الخفيف LRT وتعتبر مركزًا لوسائل النقل المختلفة والقادمة إلى العاصمة الإدارية، والتي تعد من أكبر المحطات في الشرق الأوسط بمناطق انتظار السيارات والمناطق التجارية، واطلع الوزيرعلى جاهزية الغرف الفنية التي تم تسليمها لسيمنس العالمية، وفق المواصفات الفنية العالمية، وذلك لتجهيزها بالمعدات والأجهزة الخاصة بالتشغيل.

 

 

الطرق والكباري هبوط جزئي كوبري بنها فرق الصيانة التحويلات المرورية

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