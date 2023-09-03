رئيس تشريعية النواب: يجب الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي

اكد المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ، ورئيس لجنة شؤون الاحزاب الاسبق ، على ضرورة الإبقاء على لجنة شؤون الأحزاب بوضعها القضائي .

ولفت رئيس تشريعية النواب، الى أنه يتم تفريغ أعضاء لجنة شؤون الأحزاب للقيام بمهام عملهم.

لجنة شئون الأحزاب

وأكد الهنيدى على أنه لابد أن تكون لجنة شؤون الأحزاب قضائية حتى تكون منزهة بعيدا عن العمل الحزبي، وتكون اللجنة قادرة للتعامل مع جهات متعددة .

وأشار رئيس تشريعية النواب، إلى أن إنشاء مفوضية بديلة للجنة سيخرجها عن عملها ، متابعا: اخشي أن تحيد عن عملها.

جلسة لجنة الأحزاب السياسية

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، اليوم الأحد، إن الأحزاب السياسية هي مهمة للغاية فهي موتور الحياة السياسية ولا حياة سياسية بدونها.

وانطلقت صباح اليوم أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني، للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب"، وبحضور لفيف من النواب والسياسيين ومختلف أطياف المجتمع.

وتأتى الجلسات النقاشية، التى تبدأ اليوم، بعد أقل من أسبوعين على إعلان إدارة الحوار الخروج بأولى توصيات المرحلة الأولى للحوار ورفعها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث يتم استكمال مناقشة قضايا المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، للأسبوع السادس، بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع".

وتناقش لجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي، على مدار جلستين، قانون الأحزاب السياسية، والدمج والتحالفات الحزبية، والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، خلال جلسة واحدة، دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.