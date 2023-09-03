الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

حسام هزاع: نجاح مهرجان العلمين الجديدة أضاف للسياحة المصرية (فيديو)

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين  نجح نجاحًا قويًا وعملاقًا، خاصة أنه سلط الأضواء على مصر، وعلى مدينة العلمين كمدينة سياحية جديدة أضيفت لخريطة السياحة المصرية.

وأضاف "هزاع"، في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المهرجان شهد اكتمال عناصر السياحة داخل منطقة العلمين بما فيها الإشغالات الفندقية، والطرق، والمطارات، والتجهيزات للمهرجان، والمسابقات الرياضية، وغيرهما.

وتابع: المهرجان حقق نجاح مبهر، ولم يشهد المهرجان أي آراء سلبية، ما دعا المستثمرين العرب إلى الاستثمار في مدينة العلمين، والساحل الشمالي وهذا هدف من أهداف الدولة، وهو زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال السياحة.

عنصر جذب كبير يساهم في التسويق لمنطقة العلمين

وأوضح الخبير السياحي، أن العالم بات يعلم أن مدينة العلمين تشهد مولد منطقة سياحية جديدة بمهرجان ضخم وعملاق وكبير حقق نجاح باهر، وأعطى صورة سياحية جميلة عن المنطقة، بالإضافة للسياحات الأخرى مثل السياحة الشاطئية وسياحة اليخوت وغيرهما.

ولفت الخبير السياحي، إلى أن كل ذلك يعتبر عنصر جذب كبير يساهم في التسويق لمنطقة العلمين، كمدينة سياحية، منوهًا بأن النجاح الذي حققه المهرجان يتطلب منا الاستكمال على نفس المستوى.

مهرجان العلمين مهرجان العلمين الجديدة العلمين العلمين الجديدة السياحة المصرية الدكتور حسام هزاع حسام هزاع

مواد متعلقة

مراسل "إكسترا نيوز": جلسات اليوم تركز على قانون الأحزاب (فيديو)

خبير اقتصادي: 22 قرارًا لدعم القطاعات الإنتاجية خلال العام الماضي

منسق "حياة كريمة" يكشف جهود المبادرة فى الشرقية (فيديو)

مسرحيون عرب: التجريب صفته المغامرة ولا يخضع لقيود السلطة

"إكسترا نيوز" تستعرض مشروعات "حياة كريمة" فى الشرقية (فيديو)

كاتب صحفى: الإشادة الأممية بمنتدى شباب العالم تأتى استكمالًا لدور مصر الرائد

التراخيص الذهبية والإعفاءات الضريبية.. حوافز دعم الصناعة الوطنية (فيديو)

تفاصيل جهود صندوق "تحيا مصر" لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

مقبرة فرعونية فاخرة.. دفن محمد الفايد بجوار نجله وبحراسة أبو الهول

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة

محافظ أسوان: ملحمة كبيرة من أجهزة الدولة لدعم الوافدين السودانيين

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

31 جنيه للكيلو.. انخفاض حاد في أسعار التمور بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)