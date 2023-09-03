حسام هزاع: نجاح مهرجان العلمين الجديدة أضاف للسياحة المصرية (فيديو)

قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن مهرجان العلمين نجح نجاحًا قويًا وعملاقًا، خاصة أنه سلط الأضواء على مصر، وعلى مدينة العلمين كمدينة سياحية جديدة أضيفت لخريطة السياحة المصرية.

وأضاف "هزاع"، في مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أن المهرجان شهد اكتمال عناصر السياحة داخل منطقة العلمين بما فيها الإشغالات الفندقية، والطرق، والمطارات، والتجهيزات للمهرجان، والمسابقات الرياضية، وغيرهما.

وتابع: المهرجان حقق نجاح مبهر، ولم يشهد المهرجان أي آراء سلبية، ما دعا المستثمرين العرب إلى الاستثمار في مدينة العلمين، والساحل الشمالي وهذا هدف من أهداف الدولة، وهو زيادة الاستثمارات الأجنبية في مجال السياحة.

عنصر جذب كبير يساهم في التسويق لمنطقة العلمين

وأوضح الخبير السياحي، أن العالم بات يعلم أن مدينة العلمين تشهد مولد منطقة سياحية جديدة بمهرجان ضخم وعملاق وكبير حقق نجاح باهر، وأعطى صورة سياحية جميلة عن المنطقة، بالإضافة للسياحات الأخرى مثل السياحة الشاطئية وسياحة اليخوت وغيرهما.

ولفت الخبير السياحي، إلى أن كل ذلك يعتبر عنصر جذب كبير يساهم في التسويق لمنطقة العلمين، كمدينة سياحية، منوهًا بأن النجاح الذي حققه المهرجان يتطلب منا الاستكمال على نفس المستوى.