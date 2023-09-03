حصاد مهرجان العلمين الجديدة.. قنوات وبرامج «المتحدة» تتألق فى الكرنفال

تواصل "الدستور" تقديمها لحصاد الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة بعد أن انتهت فعالياته مساء أمس السبت، بعد 52 يومًا من النجاح وتقديم الاحتفاليات والفعاليات، وكانت الشركة المتحدة بقنواتها وبرامجها حاضرة بقوة داخل فعاليات المهرجان، وخلال التقرير التالي نرصد أبرز تلك الفعاليات.

تغطية تفاعلية ومتواصلة لمهرجان العلمين الجديدة الدورة الأولى

قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددًا من الحلقات الخاصة من برامج المنوعات من داخل مدينة العلمين الجديدة، من خلال السماح لحضور المهرجان بالتواجد أثناء التصوير ليخرج البرنامج بشكل تفاعلي.

قدمت الإعلامية الفنانة الكبيرة إسعاد يونس حلقة خاصة من على مسرح العلمين من برنامجها "صاحبة السعادة" الذي عرضت حلقتها بعدها بأيام على شبكة قنوات دي إم سي، حيث استضافت الساحر كريس المصري من خلال فقرة مميزة لخفة اليد التي أبهرت الجمهور، بالإضافة إلى إقامة حفل غنائي لفرقة أيامنا الحلوة التي قدمت مجموعة مميزة لعدد من الأغنيات.

وقدمت الإعلامية الكبيرة منى الشاذلي حلقة خاصة من برنامجها "معكم منى الشاذلي" من داخل مدينة العلمين الجديدة، وعلى مسرح مدينة العلمين من خلال حفل للموسيقار المغربي أمين بودشار الذي حقق نجاحًا كبيرًا بحفله أذيع لاحقًا على قنوات سي بي سي.

تواجد مميز لبرامج "التوك شو" من العلمين

كما صور البرنامج الترفيهي الأضخم "سولد أوت" الذي يعرض على منصة واتش إت حلقة من البرنامج مع الاستاند آب كوميدي علي قنديل، الذي قدم فقرة مميزة، بالإضافة إلى حفل للفريق الغنائي شارموفرز وسط تواجد كبير من الجمهور، وتعرض الحلقة خلال الأيام المقبلة.

كما تواجدت قنوات الشركة من خلال برامج "التوك شو" المختلفة، وقدمت الكثير من الحلقات المباشرة على الهواء مباشرة مثل "الحياة اليوم" للبنى عسل ومحمد شردي و"من مصر" لعمرو خليل و"كل الزوايا" لسارة حازم و"مساء دي إم سي" لإيمان الحصري ورامي رضوان و"مانشيت" لجابر القرموطي و"كورة كل يوم" لكريم حسن شحاتة وغيرها من البرامج.