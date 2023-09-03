مراسل "إكسترا نيوز": جلسات اليوم تركز على قانون الأحزاب (فيديو)

قال كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز"، إن جلسات الحوار الوطني اليوم تركز على الأحزاب.

وأضاف رجب في رسالته، اليوم الأحد، إن جلسات اليوم تناقش عددا من القضايا المهمة، الأولى خاصة بقانون الأحزاب، والثانية متعلقة بالأمور الهيكلية والمالية الخاصة بهذه الأحزاب، فضلًا عن دمج التحالفات والأحزاب، وأخيرًا دور لجنة شئون الأحزاب.

إقامة التحالفات والدمج بين الأحزاب

وأوضح أن تلك القضايا الرئيسية هي بمثابة تشريع لبنيان الحياة الحزبية في مصر، والتي تسلط الضوء على نقاط القوة والضعف في هذا البنيان، وبالتالي سيتم معالجة هذه الأمور، وهذه المعالجة ستكون من خلال بعض التشريعات التي سيتم اقتراحها خلال هذه المناقشات، ومن ثم تعديل قانون الأحزاب بعد ذلك حتى يكون هناك تمثيل حقيقي لهذه الأحزاب في الشارع المصري، فضلًا عن إقامة التحالفات والدمج بين الأحزاب من أجل أن يكون لها تواجد بين المواطنين.

ولفت إلى أنه سيتم مناقشة مصادر التمويل الخاصة بهذه الأحزاب، وبالتالي تستطيع هذه الأحزاب أن تنفذ البرامج التي وضعتها، والرؤى التي طرحتها من أجل أن يكون هناك تمثيل ومباشرة أفضل للحقوق السياسية.