الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حصاد مهرجان العلمين الجديدة: "المتحدة" تُبهر العالم بالحدث الضخم

مسرح الشارع بالعلمين
مسرح الشارع بالعلمين الجديدة

اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة الحدث الأضخم في الشرق الأوسط، حيث استمرت الفعاليات على مدار 52 يومًا، وكان من بين الفعاليات مسرح الشارع.

وأقيمت الفعاليات يوميا ونقلتها الشركة المتحدة عبر شبكة قنوات الحياة وقدمت خلالها عددا من الفرق المستقلة والخاصة والتابعة لقصور الثقافة وكذلك عدد من المطربين والعارضين.

ختام مهرجان العلمين الجديدة الدورة الأولى

كان المنشد علي الهلباوي من بين من قدموا حفلات على مسرح الشارع، إضافة للمطرب وائل الفشني الذي قدم عدد من أغانيه الشهيرة وعدد من تترات المسلسلات التي برع فيها خلال الفترة الماضية منها تتر مسلسل طايع وواحة الغروب وغيرها من الأغاني الخاصة به.

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الزوار أشادوا به.. مسرح الشارع يواصل عروضه للفرق المختلفة بمهرجان العلمين الجديد

حفلات مسرح الشارع بالعلمين الجديدة

وقدمت عددا من فرق قصور الثقافة عدد من العروض منها فرقة سوهاج للفنون الشعبية وفرقة العريش للفنون التراثية وكلك فرقة المنصورة وغيرها من الفرق المختلفة، إضافة إلى تواجد أوركسترا أطفال ومركز تنمية مواهب في خطف الأنظار لهم أثناء تقديمهم مقاطع موسيقية وغنائية لنجوم التسعينات وموسيقى عمر خيرت، إضافة إلى تقديم أغنية “معايا ريال” وبعد المقطوعات للمطربة اللبنانية فيروز.

وقدمت أوركسترا فؤاد ومنيب تقدم مؤلفات موسيقية على مسرح الشارع بمهرجان العلمين فن أوركسترا فؤاد ومنيب تقدم مؤلفات موسيقية على مسرح الشارع بمهرجان العلمين ‎كما قدمت المطربة نهى فكرى حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وقدمت مجموعة كبيرة من أغانى الزمن الجميل، منها "أهواك لعبد الحليم حافظ وأنا لحبيبي لفيروز وزوروني كل سنة مرة لسيد درويش وإن كنت غالي لعايدة الأيوبي".

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