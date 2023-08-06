الزوار أشادوا به.. مسرح الشارع يواصل عروضه للفرق المختلفة بمهرجان العلمين الجديد

قدمت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عددا من الفرق التراثية والغنائية والموسيقية ضمن فعاليات مسرح الشارع على كورنيش العلمين الجديدة، حيث تواجد الآلاف من زوار المدينة الساحلية لمشاهدة الفعاليات المختلفة وأشادوا بالفن المختلف الذي يتم تقديمه يوميا.

وقدم "كيان باند" الموسيقي عددا من المقطوعات الموسيقية بتوزيعات مختلفة، منها أغاني لكبار النجوم مثل أغنية بتونس بيك وغيرها وتم مزج الأغاني الكلاسيكية والأغاني الشعبية في المقطوعات مثل أغنية بنت الجيران وغيرها، وعبر جمهور مدينة العلمين عن سعادته بتلك الفعاليات التي تنشر ثقافة مختلفة عن السائدة على الشاشات وتعطي جرعة من الفن المميز والراقي.

وكان الفنان الشاب علي الهلباوي وفرقته قدموا حفلا مميزا خلال الأيام الماضية كما تواجد المطرب وائل الفشني وقدم عددا من أغنياته خلال حفله الذي حقق نجاحا كبيرا على مسرح الشارع أيضا.

وتتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أضخم الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالي، بعدد من الأحداث الترفيهية والفنية المختلفة والمنافسات الرياضية والحفلات الغنائية التي جذبت جمهورا كبيرا في المدينة الساحلية الأحدث في الساحل الشمالي.

وتستعد المدينة الساحلية لاستقبال عدد كبير من النجوم خلال الفترة القادمة ضمن برنامج الحفلات منهم النجمة أنغام والنجم حكيم والموسيقار الكبير عمر خيرت بالإضافة إلى عرض الأزياء العالمي مايكل سينكو والبطولة العربية للجودو المقامة على هامش المهرجان وعدد آخر من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية بالمهرجان.