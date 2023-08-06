الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الزوار أشادوا به.. مسرح الشارع يواصل عروضه للفرق المختلفة بمهرجان العلمين الجديد

مسرح الشارع
مسرح الشارع

قدمت إدارة مهرجان العلمين الجديدة عددا من الفرق التراثية والغنائية والموسيقية ضمن فعاليات مسرح الشارع على كورنيش العلمين الجديدة، حيث تواجد الآلاف من زوار المدينة الساحلية لمشاهدة الفعاليات المختلفة وأشادوا بالفن المختلف الذي  يتم تقديمه يوميا.

وقدم "كيان باند" الموسيقي عددا من المقطوعات الموسيقية بتوزيعات مختلفة، منها أغاني لكبار النجوم مثل أغنية بتونس بيك وغيرها وتم مزج الأغاني الكلاسيكية والأغاني الشعبية في المقطوعات مثل أغنية بنت الجيران وغيرها، وعبر جمهور مدينة العلمين عن سعادته بتلك الفعاليات التي تنشر ثقافة مختلفة عن السائدة على الشاشات وتعطي جرعة من الفن المميز والراقي.

وكان الفنان الشاب علي الهلباوي وفرقته قدموا حفلا مميزا خلال الأيام الماضية كما تواجد المطرب وائل الفشني وقدم عددا من أغنياته خلال حفله الذي حقق نجاحا كبيرا على مسرح الشارع أيضا.

وتتواصل فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أضخم الفعاليات الترفيهية في الشرق الأوسط للأسبوع الرابع على التوالي، بعدد من الأحداث الترفيهية والفنية المختلفة والمنافسات الرياضية والحفلات الغنائية التي جذبت جمهورا كبيرا في المدينة الساحلية الأحدث في الساحل الشمالي. 

 وتستعد المدينة الساحلية لاستقبال عدد كبير من النجوم خلال الفترة القادمة ضمن برنامج الحفلات منهم النجمة أنغام والنجم حكيم والموسيقار الكبير عمر خيرت بالإضافة إلى عرض الأزياء العالمي مايكل سينكو والبطولة العربية للجودو المقامة على هامش المهرجان وعدد آخر من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية بالمهرجان.

 

مسرح الشارع مهرجان العلمين الجديد مهرجان العلمين العلمين الجديد مهرجان العلمين الجديدة العلمين الجديدة
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

المصرى البورسعيدى يقدم عرضًا رسميًا للتعاقد مع أشرف بن شرقى

التصريح بدفن شقيقتين غرقا فى نيل المعادى

بسبب "خناقة ستات".. طعن عريس فى فرحه بكفر الشيخ

حفل بهاء سلطان وكارول سماحة.. أبرز فعاليات مهرجان العلمين المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟