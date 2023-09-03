فتح تحقيق ضد لاعبى ميلان بسبب الهتافات ضد يوفنتوس

أشارت وكالة الأنباء الإيطالية اليوم الأحد، إلى أن المدعي العام الرياضي فتح تحقيقًا ضد لاعبي ميلان بسبب هتافات ضد نادي يوفنتوس.

وأشارت التقارير إلى أن المدعي العام جيوسيبي كيني هو من قام بفتح هذا التحقيق بعد أن حصل على مقاطع فيديو انتشرت في التواصل الاجتماعي.

وأوضح المدعي العام أن لاعبي ميلان قاموا بهتافات عدائية ضد يوفنتوس وفعل ذلك للتأكد من أي انتهاك لقواعد الولاء والنزاهة والصواب وتحديد المسئولين.

ونشر البرتغالي رفائيل لياو نجم ميلان فيديو يحتفل فيه اللاعبون بالفوز على روما في طريق العودة لميلانو وهم يهتفون ضد اليوفي.

وانفرد ميلان بصدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، مؤقتا، عقب فوزه على مضيفه روما 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الثالثة من المسابقة.

وأنهى ميلان الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه أوليفييه جيرو في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء. وفي الشوط الثاني، سجل ميلان الهدف الثاني عن طريق رافاييل لياو في الدقيقة 48.

وتلقى ميلان ضربة موجعة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 61 بعد طرد فيكايو توموري.

وتمكن روما من استغلال النقص العددي في صفوف ميلان وسجل هدف تقليص الفارق عن طريق ليوناردو سبينازولا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.