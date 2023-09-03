الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذى لمحور "المراغة- ساقلتة"

كوبري المراغة
كوبري المراغة

تابع اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الموقف التنفيذي لمحور "المراغة/ ساقلتة"، للاطمئنان على معدلات الأداء، وتذليل أية معوقات، مؤكدًا أهمية المشروع كشريان جديد للتنمية، وإضافة هامة في مجال تدعيم شبكة الطرق، وخدمة حركة الاستثمار بالمحافظة، وخدمة الأهالي بمركزي المراغة وساقلتة، موجهًا بالمتابعة المستمرة للمشروع والالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة للانتهاء من المحور.

وأوضح محافظ سوهاج أن طول محور "المراغة/ ساقلتة" أعلى النيل يبلغ 4.3 كيلومتر، وبتكلفة 315 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المحور يربط بين طريق أسوان الزراعي الغربي، وطريق أسوان الزراعي الشرقي، ويعبر نهر النيل بكوبري طوله 570 مترًا.

محافظ سوهاج نهر النيل

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