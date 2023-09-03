انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمعسكر "يلا كامب" فى مطروح

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمطروح، اليوم الأحد، عن انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمعسكر يلا كامب التى نظمته الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح متمثلة في "إدارة الرياضة".

جولة بحرية باليخوت على شواطئ مطروح

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح أن فعاليات اليوم الثالث من معسكر "يلا كامب" تضمنت ضمن البرنامج الصباحى جولة بحرية باليخوت على شواطئ مطروح تحت إشراف وبحضور الدكتورة نجلاء البلشي وكيل المديرية للرياضة، وكابتن محمد أنور مدير إدارة الرياضة، وكابتن رضا الششتاوى، وكابتن رضا إبراهيم الإخصائيين بإدارة الرياضة، وفضيل حامد مطري عضو الاتحاد العام للكشافة والمرشدات.

تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح إلى أن برنامج المعسكر يتضمن زيارة الأماكن السياحية بالمحافظة، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية المختلفة، منها المشي بالمناطق الجبلية المحيطة، وبعض الأنشطة الخلوية والبحرية، موضحًا أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا بتنفيذ العديد من الأنشطة للشباب والفتيات خلال موسم الصيف.

التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبتوجيهات الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة غادة جمال، مدير الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وتعليمات الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعى، مدير عام الشباب والرياضة بمطروح، بالاهتمام بممارسة الرياضة وجعلها اسلوب حياة، تنفيذًا وتحقيقًا لمبادئ التنمية المستدامة الشاملة فى ضوء رؤية مصر 2030.

وقال الدكتور وليد رفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه تم استقبال المشاركين بمعسكر يلا كامب من مختلف محافظات مصر، ويستمر على مدار 3 أيام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.