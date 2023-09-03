أحداث شغب فى العراق.. "القاهرة الإخبارية" تكشف آخر تطورات كركوك 

شهدت محافظة كركوك العراقية أحداثًا عنيفة شهدت اندلاع اشتباكات بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، ما أسفر عن قتل 4 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة، للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقاره في كركوك.

وقالت الإعلامية هبة تميمي إن كركوك تعد من المحافظات الاستراتيجية الكبرى بسبب أنها غنية بالنفط في شمال العراق بين إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بالحكم الذاتي والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المركزية، متابعة أن المدينة شهدت أمس توترًا وتصاعدًا أمنيًا.

المتظاهرون قاموا بإشعال النيران وحرق السيارات

وأكدت، خلال مداخلة لها عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن المتظاهرين قاموا بإشعال النيران وحرق السيارات وإطلاق الرصاص الحي، مما دعا وزارة الداخلية لفرض حظر التجول، وإغلاق الطريق الرابط مع أربيل (عاصمة إقليم كردستان)، منوهة أن رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول الركن عبدالأمير يار الله، أمر بتوقف أعمال الشغب وانتشار القوات الأمنية المتواجدة في محافظة كركوك، حيث تمت السيطرة على الوضع.

وأوضحت أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه بتشكيل لجنة لمحاسبة المتسببين بذلك، مشيرة إلى أن عددًا كبيرًا من المسئولين في العراق غردوا على “إكس” لحث المواطنين على الهدوء حقنًا للدماء.