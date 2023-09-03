الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم الوادي الجديد: استمرار مبادرة "اجعل من نفسك معنى" لغرس روح الانتماء

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أكد المهندس سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، مواصلة مبادرة "اجعل من نفسك معنى" بصمة مؤثرة إيجابية في إجازة تربوية تعليمية مميزة ومفيدة، والتي يجري تنظيمها بإدارة الخارجة التعليمية وتوجيه شامل الصفوف الأولى بالإدارة التعليمية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ.

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أن المبادرة تهدف إلى غرس روح الانتماء للوطن والوعي القومي وتنمية العادات الإيجابية لدى الفئة العمرية من التلاميذ المستهدفين من المبادرة، حيث جرى تنفيذ رحلة تثقيفية لمقر مكتبة مصر العامة، حيث جرى تنفيذ جلسة نقاشية حول أهمية القراءة و دور المكتبة في تنشئة الطفل والارتقاء بثقافته ليميز نفسه عن أقرانه من المتعلمين، فضلًا عن جولة داخل المكتبة للتعرف على أنشطتها وأركانها المختلفة.

وشارك بفعاليات المبادرة التعليم الابتدائي وتوجيه الصفوف الأولى بالمديرية والإدارة وعدد من المدارس الابتدائية بإدارة الخارجة التعليمية.

وكيل التعليم بالوادى الجديد مبادرة اجعل من نفسك معنا بصمة مؤثرة اجازة تربوية تعليمية مميزة غرس روح الانتماء للوطن تنمية العادات الإيجابية رحلة تثقيفية

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