حياة كريمة.. إقبال كبير في انطلاق أولى فعاليات قصور الثقافة بدمياط

انطلقت أولى الفعاليات الثقافية بقرية شرمساح بمركز الزرقا التابع لمحافظة دمياط، إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري، بعدة قرى بالمركز.

وتضمنت الفعاليات التى أقيمت بمدرسة الشهيد جهاد الكيال إحدى منشآت المبادرة العديد من الورش الفنية واليدوية للأطفال لتعليم فن تطريز الخيامية، الحلي والمكرمية، وفقرة أخرى مع عرائس الماريونت بقيادة الفنان جمال الشرنوبي، بالإضافة لفقرة البلياتشو.

وشاركت فرقة كفر سعد للغناء الشعبي بقيادة أحمد عبد العظيم بفقرات من الغناء الشعبي والموال والمديح النبوي منها "الليلة وياك، أعلام دمياط، جينا ندلع بالحب، موال مصر يا بلدي، مديح نبوي، مدد يا نور النبي، كما جاءت مشاركات من مواهب القرية، حيث قدمت الموهبة رحمة عبدالفتاح قصيدة "بحبك يا مصر"، بينما ألقت ميرنا طوسون نشيد مديح للنبي.

موهبتك بوصلة حياتك

وأطلت د. سمر صابر بلقاء ثقافي مع جمهور القرية بعنوان "موهبتك بوصلة حياتك"، أوضحت به عددا من المفاهيم الهامة منها أن الموهبة منحة إلهية، أما النجاح فهو يستحق العمل، كذلك تتعدد مدارس إنماء الموهبة منها ما يدعو للتركيز على تنمية موهبة واحدة، وأخرى تتبنى فكرة أن للشخص الواحد العديد من المواهب كما يظهر الآن على ساحات السوشيال ميديا من صناع المحتوى، القادر على الإبداع فى عدة مجالات منها الكتابة والإخراج والإنتاج والتصوير فى وقت واحد بذاته دون الاستعانة بأحد، كما بينت "صابر" مدى تعدد مجالات المواهب فمنها الفنية والرياضية والعلمية وغيرها، والتي نستطيع من خلال ١٣ طريقة تنميتها إلى الحد الأقصى من الاستفادة والإفادة من خلال التدريب، التركيز، القدرة على التعلم، الثقة فى النفس والموهبة، المبادرة، الشغف، تكوين شخصية لصون الموهبة، الشجاعة عند امتحان موهبتنا، العمل على تنميتها باستمرار، العلاقات لتطويرها، كما تم توزيع كتب ومجلات قطر الندى من إصدارات الهيئة على جمهور الحاضرين.

تأتي الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وتنفذها الإدارة العامة للشباب والعمال، بالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة دمياط، وذلك ضمن جهود الهيئة العامة لقصور الثقافة للوصول بالمنتج الثقافي الهادف لكل فئات المجتمع وخاصة القرى النائية والمحرومة من أجل وصول الدعم الثقافي لمستحقيه.

وحضر الفعاليات عمرو فرج رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي، أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، د. فادي سلامة مدير عام فرع ثقافة دمياط، إيناس جمعة مديرة مدرسة الشهيد جهاد الكيال وسط حضور جماهيري كبير.

وسوف تجوب فعاليات مبادرة حياة كريمة الثقافية والفنية مدرسة الجمهورية بالزرقا خلال الفترة من ٥: ٧ سبتمبر، وبمدرسة الشهيد أحمد محمد عبد الرحيم بقرية كفر المياسرة التابعة للزرقا خلال الفترة من ٨: ١٠ سبتمبر الجاري.

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