باحث أوكراني: انسحاب روسي مفاجئ وتقدم قوات كييف لخط الدفاع الثاني

علق الدكتور عماد أبو الرب رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، على الانسحاب المفاجئ للقوات الروسية من بعض الأراضي الأوكرانية، والتقدم الملحوظ للجيش الأوكراني لخط الدفاع الثاني.

وقال، خلال مداخلة له عبر تطبيق زووم على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، إن أوكرانيا منذ الهجوم المضاد كانت تقدم معلومات موضوعية وواقعية بالإضافة إلى رصد جميع التحركات الروسية لمهاجمتها، ولكنها ركزت بشكل أساسي على المنطقة الجنوبية خاصا المناطق المتاخمة لحدود زاباروجيا.

روسيا استخدمت قدراتها بمعدل 60 % في تجهيز خط الدفاع الأول

وتابع رئيس المركز الأوكراني للتواصل والحوار، أن "تأكيد الرئيس وإعلان قائد قوات أركان الجيش الأوكراني أن أوكرانيا تجاوزت خط الدفاع الأول، فهذا التأكيد هو ما يدل على أن هذا الأمر تم، والآن أوكرانيا تتقدم لخط الدفاع الثاني، الذي ذكرت أن روسيا استخدمت قدراتها بمعدل 60 % في تجهيز خط الدفاع الأول و 20 % في تجهيز خط الدفاع الثاني.

وأكد " أبو الرب" أن أوكرانيا رصدت خلال الساعات الماضية من اليوم انسحاب القوات الروسية من خط الدفاع الأول وتقدم كييف في منطقة زاباروجيا، منوهًا أنها تلقت أصعب ضربة وهي شن الهجوم الذي بدأ في فبراير العام الماضي.

وختتم "عندما استطاعت أوكرانيا تصمد وتجبر القوات الروسية على التراجع عن كييف، أصبحت توجهاتها وخططها العسكرية والاستراتيجية محكمة وتستفيد بكل الإمكانيات التي تقدم لها من حلفائها من "الناتو وأمريكا وبريطانيا"، خاصة المعلومات الاستخباراتية التي ترصد تموضع القوات الروسية، مما اتاح لكييف أن تنظر للثغرات الأضعف للنقاط الروسية وتجعل هجماتها مستمرة فيها".