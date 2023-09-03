حوادث فى الجيزة.. حفلة تعذيب لسيدة وإصابة 5 بتصادم

أصيب 5 أشخاص بكسور متفرقة بالجسم بالجيزة، اليوم الأحد، إثر وقوع حادث تصادم على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي بنطاق محافظة الجيزة.

إصابة 5 أشخاص في حادث بالطريق الصحراوي بالجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة أفاد بورود بلاغ تضمن وقوع حادث مروري على طريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ووقوع مصابين.

انتقلت الخدمات المرورية وبالفحص تبين أنه حال سير سيارة ملاكي يقودها شخص مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اصطدمت به من الخلف سيارة ملاكي يقودها سائق وبصحبته 4 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وطلبت النيابة الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدًا لسماع أقوالهم.

حفلة تعذيب .. 4 متهمين يخطفون سيدة لابتزازها في الجيزة

من ناحية أخرى، أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، 3 متهمين وسيدة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بخطف سيدة وتعذيبها بالبدرشين.

وتبين أن المتهمين خطفوا المجني عليها كرهًا عنها وقيدوها في مسكن أحدهما وقاموا بتعذيبها بدنيًا متعدين عليها بالضرب.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهم الأول اعتاد تعمد إزعاجها بالألفاظ الخادشة والمعاكسات كلما شاهدها مستغلًا دخول زوجها السجن، وقيام السيدة المتهمة بمساعدتهما في التعدي عليها وحفلة التعذيب لعلمها برغبة الأول في معاشرتها والتقرب منها وحبه لها، حيث استمر دائمًا في التلميح بإعجابه بها.

وتبين أن الهدف من ذلك هو ابتزاز المجني عليها وخدش حيائها، وأحرز المتهم الأول سلاحًا أبيض "سكينا" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وكانت اتخاذت الأجهزة الأمنية كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة التي قررت إحالتهم للجنايات.