الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية": مهرجان العلمين قدم تجربة فريدة من نوعها على ساحل المتوسط

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن اختتام مهرجان العلمين الجديدة الذي حقق نجاحًا كبيرًا على المستوى العالمي وليس المحلي فقط، حيث قدم تجربة فريدة من نوعها على ساحل البحر الأبيض المتوسط، معلقة: "الوجهة السياحية الأكثر جذبًا في الشرق الأوسط والعالم".

وقال التقرير: مهرجان العلمين الجديدة وضع مصر على الخريطة السياحية من الدرجة الأولى، والتي تمثلت من ضمن توجهات الدولة المصرية، وسجل المهرجان كل الأنشطة التي أقيمت على مدار أيام المهرجان نجاحًا كبيرًا باهرًا عالميًا، والتي تمثلت في الحضور المكثف للجماهير منذ بداية المهرجان وحتى نهايتها.

بداية طريق جديد

وأضاف: فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط للموسم الصيفي 2023، أمس السبت، بمدينة العلمين الجديدة، الذي أقيم فى الفترة من 13 يوليو وحتى 2 سبتمبر، والتي تمثلت في العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية، بجانب استهدافه ترويج الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، مما يجعله بداية طريق جديد للاستثمار والسياحة في مصر.

فعاليات مهرجان العلمين الجديدة

وضم مهرجان العلمين ضمن فعالياته 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي:-

  1. عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي.
  2. حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين.
  3. بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا في مختلف المجالات.
  4. بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية دولية.
  5. عروض للطائرات RC.
  6. بطولة للتجديف.
  7. سباق للسيارات.
  8. تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE.
  9. موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.
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