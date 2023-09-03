الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هبة الأباصيرى بختام المهرجان: العلمين الجديدة أصبحت عنوان خير لبلدنا الحبيبة

هبة الأباصيرى
هبة الأباصيرى

قدمت الإعلامية هبة الأباصيري حفل ختام مهرجان العلمين المقام حاليًا بمدينة العلمين الجديدة، بكلمات مؤثرة وقوية، نظرًا لضم المهرجان طوال فترة فعالياته لأكثر من مجال فني وثقافي ورياضي وغيره.

 

وأعربت “الأباصيري” عن فخرها خلال تقديمها حفل الختام بالحدث الأقوى والأهم بالشرق الأوسط ووصفت مدينة العالمين بأرض الخير لبلدنا الحبيبة، كما أعربت عن فخرها بضم المهرجان لأرض رياضية ومسرح فني طوال فعالياته، مشيرة إلى أن الخير سيعم بسبب هذا المهرجان على الجميع.

 

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

 

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.

 

يحظى مهرجان العلمين الجديدة باعتباره الحدث الترفيهي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، بأجندة متنوعة وزاخرة بالأنشطة والفعاليات الموسيقية، والرياضية والترفيهية والتي تحدث لأول مرة على أرض مصر، كأحد عناصر جذب وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، في ظل التوجه العام لتصبح مدينة العلمين الجديدة أفضل الوجهات السياحية في العالم.

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