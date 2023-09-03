إصابة 4 إثر سقوط شجرة ضخمة على تروسيكل فى الفيوم

شهد مدخل قرية ترسا التابعة لنطاق رئاسة مركز ومدينة سنورس في محافظة الفيوم، سقوط شجرة ضخمة، فيما تصادف وجود دراجة بخارية تروسيكل، سقطت عليها الشجرة، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص بإصابات في أنحاء متفرقة بالجسم.

من جانبها، تحركت الأجهزة التنفيذية في مركز ومدينة سنورس، مُمثلة في الوحدة المحلية في قرية ترسا إلى موقع الحادث، وجرى رفع آثار الحادث والشجرة من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة، وأخطرت جهات التحقيق في مركز شرطة سنورس لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة



البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الفيوم إخطارًا من إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود إشارة من مستشفى الفيوم العام بوصول 4 أشخاص مصابين بكدمات وجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية حدوث الإصابات إثر سقوط شجرة ضخمة، على التروسيكل الذي يستقلونه، وذلك بعدما تصادف مرورهم وقت سقوط شجرة ضخمة فوق التروسكل بناحية مدخل قرية ترسا التابعة لدائرة مركز سنورس ، فيما انتقلت الأجهزة التنفيذية في الوحدة المحلية في ترسا إلى موقع الحادث، وتم رفع الشجرة وآثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.

إصابة 5 إثر انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة - أسيوط"

وكان قد أصيب 5 أشخاص بينهم 3 أطفال من أسرة واحدة، بإصابات متنوعة تراوحت بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها.

وتوقفت حركة المرور على طريق الصعيد الصحراوي بصورة جزئية، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان الحادث على الفور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.