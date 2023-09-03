الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية يفتتح المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية

المهندس محمد عبد
المهندس محمد عبد الكريم

 افتتح المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، نائبًا عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، المعرض الدولي للحديد والصناعات المعدنية (Metal & Steel )، والذي يقام في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

وقال رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن المعرض هذا العام شهد مشاركة أعداد كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية, حيث يعد أحد أكبر التجمعات لصناع الحديد والمعادن بما يضمه من رواد المصنعين من مصر والعالم، المتخصصين في صناعات الحديد والأسلاك والكابلات والمواسير والمسبوكات والمعادن وتكنولوجيا التصنيع ، وبلغ عدد الشركات المشاركة بالمعرض أكثر من 400 شركة محلية وأجنبية من 19 دولة حول العالم.

 المعرض يعد منصة للتعاون والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة

وأشاد "عبد الكريم" خلال جولته بمنتجات الشركات المحلية العارضة بما لمسه من تطور وتكنولوجيا حديثة بأحدث المواصفات العالمية والتي تسمح لها بالتصدير لكبرى الأسواق العالمية، مؤكدًا على أن المعرض يعد بمثابة منصة للتعاون والتكامل الصناعي بين الشركات المحلية والأجنبية العارضة وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا وإقامة شراكات بينهم , وتوسيع نطاق الأعمال، مما يسهم في خلق تنوع وتعددية في مصادر التوريد لاحتياجات المشروعات، الأمر الذي سيكون له مردود كبير فى تعميق التصنيع المحلى في مجال الصناعات المعدنية وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيوي.

 وأشار  في هذا السياق إلى أن الصناعات المعدنية من الصناعات الاستراتيجية الواعدة والتي توليها وزارة التجارة والصناعة أولوية في جذب استثمارات جديدة بها وخلق قيمة مضافة، وتعميق التصنيع المحلي لسد الفجوات الاستيرادية ورفع معدلات التصدير

المهندس محمد عبد الكريم المهندس أحمد سمير وزير التجارة المعرض الدولى للحديد والصناعات المعدنية الشركات المحلية والأجنبية

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