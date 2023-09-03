مكتبة الإسكندرية تنظم الكرنفال الوطني الدامج لذوي الاحتياجات الخاصة

تنظم مكتبة الإسكندرية الكرنفال الوطني الدامج لـ ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع الكشافة البحرية المصرية، وذلك من الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الأحد الموافق 10 سبتمبر إلى الساعة الثالثة والنصف بالساحة الخارجية للمكتبة (البلازا)، ومن الساعة العاشرة والنصف صباح يوم الإثنين الموافق 11 سبتمبر إلى الساعة الثالثة والنصف بالمسرح الصغير بقاعة مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

فعاليات الكرنفال الوطني

يتضمن اليوم الأول للحفل طابورًا لعرض الموسيقى العسكرية وورشًا فنية متعددة مثل الرسم على الأسفلت والموزاييك والرسم على الوجه وتلوين المجسمات، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية مثل شد الحبل والبولينج وبازل كبير خاص بالكشافة، ثم سيتم اختتام اليوم بعروض التنورة والمزمار وفقرات من الفلكلور الشعبي، أما اليوم الثاني للحفل سيتضمن فقرات غنائية وعروض فنية متنوعة وإلقاء للشعر بالإضافة إلى استعراضات فنية.

الموهوبون من ذوي الاحتياجات الخاصة

الاحتفالية تسلط الضوء على مجموعة الموهوبين من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديمهم لعروض فنية مختلفة؛ حيث تهدف المكتبة من خلال قطاع المكتبات إلى إبراز قدراتهم، وتقديم خدمات متنوعة لهم وخصوصًا للأطفال، كما تحرص على إشراكهم جميعًا مع فئات المجتمع المختلفة.

يأتي ذلك في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة وتوعية فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة كذلك تعليمهم المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي، حيث يتم توفير برامج وأنشطة ثقافية وورش عمل تفاعلية خلال العام لكافة فئات وأعمار ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضًا محاضرات عن بُعد ودورات تدريبية، هذا وبالإضافة إلى محاضرات توعوية وإرشادية لأولياء الأمور لكيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.