حزب الغد: ترحيب الأمم المتحدة بإسهامات منتدى شباب العالم يعكس نجاح القيادة السياسية

أشاد إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، بقرار جمعية الأمم المتحدة وترحيبها بدور مؤتمرات الشباب, وخاصة منتدى شاب العالم داخل مدينة شرم الشيخ.

وأكد إسماعيل فى بيان صحفى له أن هذا القرار يعكس نجاح القيادة السياسية فى إبراز دور الشباب والذى كان مهمشًا فى ظل العهود الماضية، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى أولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب منذ توليه الحكم، من خلال تمكينهم فى كل مؤسسات الدولة وتخصيص عام للشباب فى 2016.

المنتدى جمع الشباب من مختلف دول العالم

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ خلال نسخه الأربع، واستطاع أن يجمع كل الشباب من مختلف دول العالم لعرض كل القضايا والمشاكل التي يعبر عنها شباب العالم، هذه بالإضافة إلى إصدار المنتدى توصياته الختامية لكى تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

تأهيل الشباب للقيادة

وأوضح أن الرئيس السيسى نجح فى احتضان الشباب بشكل كبير من خلال إطلاقه البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، وتوليهم مناصب تنفيذية داخل مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى ظهور دورهم بشكل كبير من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والتى خرج منها العديد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ممن لديهم خبرة سياسية.

توسيع دائرة الاختيار للشباب

وطالب بضرورة توسيع دائرة الاختيار للشباب في المشاركة السياسية من خلال وجود دور لوزارة الشباب والرياضة، لاختيار الشباب من كل المحافظات لتمكينهم سياسيًا، بعيدًا عن البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وكان منتدى شباب العالم، قد ثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارًا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية وتعزيز إلمامهم بالعمل متعدد الأطراف.

وقدم مشروع القرار مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر، والبرتغال، وجامايكا، وجمهورية الدومينيكان، ولاوس. وقد رحب القرار بإسهامات منتديات ومؤتمرات الشباب، وبصفة خاصة منتدى شباب العالم في شرم الشيخ بنسخه الأربع في تمكين الشباب، وبإتاحة فرصة لهم لتطوير قدراتهم.