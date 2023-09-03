الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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برلمانى: منذ 2021 نجنى ثمار المنتديات بتمكين الشباب

النائب الدكتور محمود
النائب الدكتور محمود حسين

أوضح النائب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تفاصيل قرار الأمم المتحدة حول الترحيب بإسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، قائلاً: "إن تاريخ تدريب وتأهيل الشباب يبدأ منذ عام 2014م مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية الدولة المصرية". 

 

وأضاف حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه قبل عام 2014 شاهدنا محاولات لتمكين الشباب، لكن جميعها كانت شعارات، لافتًا إلى أن هذه المحاولات أسفرت عن وجود بعض الشباب المميز جدًا لكن غير المؤهل، وبالتالي فإن التجربة لم تنجح لأنه لم يسبقها تأهيل كافِ لشباب. 

 

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ منذ عام 2014 بمجموعة من التوجيهات لمؤسسات الدولة، مثل أكاديمية ناصر العسكرية قبل قرار إشهار الأكاديمية الوطنية للتدريب بأهمية تدريب الشباب، كما شاهدنا نماذج تخرجت من الأكاديمية الوطنية للتدريب والبرنامج الرئاسي للتدريب، وقد رأينا منهم نواب محافظين ونواب وزراء، كما يوجد في مجلس النواب ومجلس الشيوخ مجموعة كبيرة جدًا من النواب المتميزين.

 

وأكد أنه منذ 2021 نجني ثمار المنتديات بتمكين الشباب بالثقة العالمية في الشباب المصري.

جنة الشباب والرياضة مجلس النواب قرار الأمم المتحدة عبالفتاح السيسي تمكين الشباب

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