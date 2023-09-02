السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بدء حفل ختام مهرجان العلمين على قنوات المتحدة (صور)

حفل مهرجان العلمين
حفل مهرجان العلمين الجديدة

بدأ قبل قليل حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة حيث يبث الحفل على الهواء مباشرة على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

وقدمت الإعلامية هبة الاباصيري والإعلامية سارة حازم الحفل من خارج مسرح العلمين حيث أعربت كل إعلامية عن سعاتها بالمشاركة في المهرجان المميز كما قدم الإعلامي شريف مدكور الحفل من الداخل على مسرح العلمين.

 

يبدأ بعد قليل، حفل فريق شارموفرز ضمن فعاليات ختام مهرجان العلمين الذي يحمل شعار "العالم علمين" في دورته الأولى، والمقام بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي.

ومن المقرر أن يبدع فريق شارموفرز بعدد من الأغاني من بينها: "هو إنتي جيتي"، وديفا، وانفصام، طبطبلي- من فيلم مرعي البريمو- مع محمد هنيدي· الحمد الله · وبعدين، بتثيري الجدل، ملينا ليه، جي سوي مالاد، كرفان، وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها الفريق.

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