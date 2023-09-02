السبت 02 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول لقاء وزيرة الخارجية الليبية بنظيرها الإسرائيلي

المنقوش ونظيرها الرئيسي
المنقوش ونظيرها الرئيسي

أعلن النائب العام الليبي، اليوم السبت، تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول واقعة لقاء وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، إيلي كوهين، في روما.

وقال مكتب النائب العام الليبي: "اللجنة ستتولى مهمة تقصي مدى الضرر الذي أصاب مصالح الدولة الليبية من واقع تقارير جهاز المخابرات".

وأوضح البيان أن اللجنة ستعمل على تحصيل مواد استدلالية تلزم لتأدية إجراء استجواب من دعوا إلى اللقاء، بما في ذلك سماع أقوال من يمكن الحصول منهم على إيضاحات تلزم تحقيق الواقعة.

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أسوشيتد برس: "الدبيبة" وافق على اجتماع نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلى فى روما

وأكدت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية، كان على علم بلقاء وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، في روما، ضمن لقاء سري كشفت إسرائيل عن تفاصيله الساعات الماضية.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها، أن "الدبيبة" أصدر قرارا بوقف "المنقوش" عن العمل وإحالتها للتحقيق، في إيحاء بأنه لم يكن يعلم بتفاصيل اللقاء، لكن قال اثنان من كبار المسئولين في حكومته، لوكالة "أسوشيتد برس"، إن رئيس الوزراء "الدبيبة" كان على علم بالمحادثات بين وزيرة خارجيته وكبير الدبلوماسيين الإسرائيليين.

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إيقاف المنقوش إحتياطيا عن العمل وإحالتها للتحقيق

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إيقاف نجلاء المنقوش، احتياطيا، وإحالتها للتحقيق.

وطلب المجلس الرئاسي الليبي، من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة موافاته بتوضيح بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي في روما.

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة  الوطنية، حسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة.

النائب العام الليبي لجنة تقصى الحقائق وزيرة الخارجية الليبية روما جهاز المخابرات

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